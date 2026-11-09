İzmir'deki patlamaya dair Akın Gürlek'ten açıklama: 4 savcı görevlendirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in Aliağa ilçesindeki fabrika patlamasında Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.
İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet yürüten demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda şu ana dek 6 kişinin vefat ettiği açıklandı. Yaralıların ve ulaşılmaya çalışılanların olduğu belirtiliyor.
Patlama sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten de açıklama geldi.
Bakan Gürlek sosyal medya hesabından şunları yazdı:
İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiştir. Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir.
Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum.