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Gündem İzmir'deki patlamaya dair Akın Gürlek'ten açıklama: 4 savcı görevlendirildi
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İzmir'deki patlamaya dair Akın Gürlek'ten açıklama: 4 savcı görevlendirildi

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Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İzmir'deki patlamaya dair Akın Gürlek'ten açıklama: 4 savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'in Aliağa ilçesindeki fabrika patlamasında Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet yürüten demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda şu ana dek 6 kişinin vefat ettiği açıklandı. Yaralıların ve ulaşılmaya çalışılanların olduğu belirtiliyor.

Patlama sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten de açıklama geldi.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından şunları yazdı:

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiştir. Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 4 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde incelemeler yürütülürken enkaz altında bulunan işçilerimize ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum.

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