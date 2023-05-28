Güncel benzin fiyatı, mazot (motorin) fiyatları! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatları! Zammı, indirimi son dakika
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor. Araç sahiplerinin canını sıkacak yeni bir gelişme ortaya çıktı mı, zam indirim var mı araç sahipleri merak ediyor! Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişiklik gösteriyor. Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? İşte 28 Mayıs 2023 il il benzin ve mazot litre fiyatları ile haberin detayları...
Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Akaryakıta indirim-zam var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?
Güncel Brent Petrol Fiyatı
Brent petrol, 28 Mayıs Pazar sabahı 77.12 dolardan alıcı buluyor.
Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 76.26 dolardı.
Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.
BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?
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Benzin fiyatı için yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:
İstanbul Anadolu yakasında:
Benzinin litre fiyatı 20,52 TL
Motorinin litre fiyatı 19,34 TL
LPG litre fiyatı 10,47 TL
İstanbul Avrupa yakasında:
Benzinin litre fiyatı 20,57 TL
Motorinin litre fiyatı 19,4 TL
LPG litre fiyatı 10,74 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzinin litre fiyatı 20,91 TL
Motorinin litre fiyatı 19,76 TL
LPG litre fiyatı 10,67 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzinin litre fiyatı 20,94 TL
Motorinin litre fiyatı 19,85 TL
LPG litre fiyatı 10,52 TL
Not Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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