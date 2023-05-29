İslam Memiş'ten dolar kuru için 35 lira açıklaması! Tuzaklara dikkat 'Bir kez daha düşünün' diyerek uyardı! İşte yeni fiyatlar

Türkiye’nin seçim atmosferine girdiği günden bu yana döviz kurlarının geleceği ihracatçıdan küçük esnafa tüm yatırımcının gündemine oturdu. Finans Analisti İslam Memiş, seçimlerden önce döviz kurları üzerinden spekülasyon yaparak ‘Dolar 30 lira olacak’ iddiasında bulunanlar sert cevap verdi.

Sandıkların tamamının açılmasıyla piyasalardaki belirsizlik son bulurken gözler döviz kurlarına çevrildi. Borsa yeni güne yüzde 2,52 artışla başlarken günün diğer yarısından yüzde 5 değer kazandı. Dolar kuru ise gün içinde 20 TL’nin üzerinde seyretti. Altın fiyatlarında da beklenen ralli gerçekleşmedi. Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber ekranlarından piyasaların yönüne dair değerlendirmeler yaptı.

İslam Memiş şunları kaydetti:

“FIRSATLAR ŞİMŞEK GİBİ”

“Borsa tarafında yukarı yönlü hareketler emtia fiyatlarında gümüş ve altında aşağı yönlü hareketler olabilir. Ancak bu fırsatlar şişek gibidir gelir ve geçer. Bu düşüşler geçici olabilir duygusal düşünmemek lazım.” Seçim öncesinde yüksek fiyatlardan altın ve dolar alanlar için konuşan Memiş, şu an fiyatların çok daha düşük olduğunu ve insanların zarar ettiğini ifade etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“DÖVİZ YATIRIM ARACI DEĞİLDİR”

“Doların 30 lira olacak iddialarına çok fazla inanıyorsunuz. Eğer böyle bir inanışınız varsa varınızı yoğunuzu satın gidin dolar alın. İşte bunlar sosyal medya etkisiyle şişirilen iddialar. Döviz bir yatırım aracı değildir.”

“TUZAĞA DÜŞTÜLER”

“Bu seçimlerde neyi gördük herkes ekonomi batıyor, dolar şu seviyelere çıkacak diyerek milletin galeyana getirdiler. Bu seçimde kurun yüksek olmasına rağmen ekonominin çok önemli olmadığını gördük. İşte bunu okuyamayanlar ve milleti galeyana getirenler sadece dolar üzerinde bir manipülasyon yapıyorlar. İşte bazıları bu tuzağa düştüler.”

Seçimden önce şu kazanırsa işte dolar şu kadar olacak. İşte gördüğünüz gibi sabah saatlerinde Kapalı Çarşı piyasasında dolar/TL 20,70 seviyesine kadar geriledi. Sen milleti 23 liradan dolar aldırdın, 1.600 liradan gram altın aldırdın. Neredesin şimdi…

İlginizi çekebilir→ Bankada, yastık altında altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten çok ama çok önemli uyarı: Konut alacaklara peşinat uyarısı, olay tahmini→ TIKLAYINIZ