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Simpsonlar'ın 2027 tahmini olay oldu: İşte dünyayı bekleyen tehlike! Ocak'ta bu ihtimal yeniden masada: Serdal Adalı bizzat devrede! Kimsenin yüzüne bakmadığı o demir deposu tek başına gençleştiriyor ama zarar verir... Onlar ıspanakla yarışıyor İzmir’deki faciada: Can kaybı 10’a yükseldi İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki en büyük adası Keşm, ABD’nin hedefi oluyor. Keşm, Hürmüz Boğazı’na yakın konumu, askeri tesisleri ve deniz trafiğinin denetlenmesindeki rolüyle öne çıkıyor. Müslüman ülkeler arasında yeni konut projeleri! Çağrı yaptılar: Artık Mekke'de olan Türklerin imkanı var Kredi kartı borcu olanlar dikkat: Artık tek tıkla yapılabilecek Anadolu'nun gözbebeği Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı
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Ocak'ta bu ihtimal yeniden masada: Serdal Adalı bizzat devrede!

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Ocak'ta bu ihtimal yeniden masada: Serdal Adalı bizzat devrede!

Beşiktaş sağ kanat için Sunderland Kulübü'nden Chemsdine Talbi'ye yeniden yoğunlaştı. Asıl sürpriz ise ayrılacak isim konusunda yaşanabilir. Çünkü şu anda Cerny ihtimali arttı!

#1
Foto - Ocak'ta bu ihtimal yeniden masada: Serdal Adalı bizzat devrede!

Yaz transfer döneminde herkes Beşiktaş'tan Vaclav Cerny'yi yedek bırakacak bir kanat hamlesi bekliyordu. Günün sonunda Bayer Leverkusen'den Ernest Poku kiralandı. Onun süreleri ise yeterli seviyede değil. Alman ekibiyle anlaşılması halinde Poku'nun devre arasında geri gönderilebileceği konuşuluyordu.

#2
Foto - Ocak'ta bu ihtimal yeniden masada: Serdal Adalı bizzat devrede!

Fakat şu anda işler değişmiş gibi gözüküyor... Glasgow Rangers'ın Cerny ısrarı sürüyor. Ve Çekyalı futbolcunun devre arasında satılması bekleniyor. Bu durumda Ernest Poku kadroda kalacak. Beşiktaş'ın ise Sunderland Kulübü'nden Chemsdine Talbi'ye teklif yapacağı belirtildi. Faslı futbolcu, 2026 yazında da gündemdeydi.

#3
Foto - Ocak'ta bu ihtimal yeniden masada: Serdal Adalı bizzat devrede!

Cerny, 3-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinin kadrosundaydı.

#4
Foto - Ocak'ta bu ihtimal yeniden masada: Serdal Adalı bizzat devrede!

Ancak sahaya sürülmedi. Tekrar Chemsdine Talbi'ye dönelim... 21 yaşındaki sağ kanat, Sunderland'de istediği forma sürelerini bulamıyor. Premier Lig temsilcisinin oyuncuyu kiralamaya da sıcak baktığı ifade edildi. Beşiktaş bu kez işi bitirebilir.

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