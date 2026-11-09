Ocak'ta bu ihtimal yeniden masada: Serdal Adalı bizzat devrede!
Beşiktaş sağ kanat için Sunderland Kulübü'nden Chemsdine Talbi'ye yeniden yoğunlaştı. Asıl sürpriz ise ayrılacak isim konusunda yaşanabilir. Çünkü şu anda Cerny ihtimali arttı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beşiktaş sağ kanat için Sunderland Kulübü'nden Chemsdine Talbi'ye yeniden yoğunlaştı. Asıl sürpriz ise ayrılacak isim konusunda yaşanabilir. Çünkü şu anda Cerny ihtimali arttı!
Yaz transfer döneminde herkes Beşiktaş'tan Vaclav Cerny'yi yedek bırakacak bir kanat hamlesi bekliyordu. Günün sonunda Bayer Leverkusen'den Ernest Poku kiralandı. Onun süreleri ise yeterli seviyede değil. Alman ekibiyle anlaşılması halinde Poku'nun devre arasında geri gönderilebileceği konuşuluyordu.
Fakat şu anda işler değişmiş gibi gözüküyor... Glasgow Rangers'ın Cerny ısrarı sürüyor. Ve Çekyalı futbolcunun devre arasında satılması bekleniyor. Bu durumda Ernest Poku kadroda kalacak. Beşiktaş'ın ise Sunderland Kulübü'nden Chemsdine Talbi'ye teklif yapacağı belirtildi. Faslı futbolcu, 2026 yazında da gündemdeydi.
Cerny, 3-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinin kadrosundaydı.
Ancak sahaya sürülmedi. Tekrar Chemsdine Talbi'ye dönelim... 21 yaşındaki sağ kanat, Sunderland'de istediği forma sürelerini bulamıyor. Premier Lig temsilcisinin oyuncuyu kiralamaya da sıcak baktığı ifade edildi. Beşiktaş bu kez işi bitirebilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23