Fiorentina'nın Juventus maçında ilk 11'de... Galatasaray izledi: Oulai nasıldı?
Trabzonspor'un Fiorentina'ya sattığı Christ Inao Oulai, Juventus maçına ilk 11'de çıktı. Tribünde Galatasaray yetkililerinin de olduğu iddia edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor'un Fiorentina'ya sattığı Christ Inao Oulai, Juventus maçına ilk 11'de çıktı. Tribünde Galatasaray yetkililerinin de olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Christ Inao Oulai, 2-2 biten Juventus mücadelesine ilk 11'de çıktı. Fiorentinalı futbolcu sahada 65 dakika kaldı:
Topla buluşma: 42 Top kaybı: 2 Kendisine yapılan faul: 3 İsabetli pas: 28/28 (0) Geri Kazanma: 6 Top çalma: 2/3 İkili mücadele: 6/12
Tribünlerde bazı Galatasaray yetkililerinin de bulunduğu öğrenildi. Hatırlanacağı üzere; Sarı-Kırmızılılar geçen sezonun devre arasında Oulai için Trabzonspor'a teklif yapmıştı.
İki kulübün arasındaki ilişkiler daha da gerildi. Bordo-Mavililer oyuncuyu bu sezon başında 26 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya sattı (Bonservis bonuslarla 30 milyon 61 euroya kadar çıkabiliyor).
20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın en önemli merkez orta saha adayları arasında yer alıyor. Cim-Bom en kötü ihtimalle Oulai'yi kiralamak istiyor. Fildişi Sahilli oyuncu, Juventus mücadelesine 11'de çıksa da bugüne kadar fazla tercih edilmemişti. Fiorentina Yönetimi, onun ayrılığına sıcak bakıyor. Konuyla ilgili devre arasına kadar temaslar yoğunlaşacak gibi...
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