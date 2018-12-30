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Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...

İsrail'de bir bebek, annesinin sosyal medyada dolaşırken kendisini unutması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

30 Aralık 2018 Pazar 17:15
Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...

İsrail'de bir bebek, annesinin kendisini unutması nedeniyle küvette boğularak hayata gözlerini yumdu.

İsrail basını sosyal medyaya bakarak zaman öldüren ve bu sırada küvette bıraktığı bebeğinin ölümünden sorumlu olan canavar anneyi konuşuyor. Tel Aviv polisi soruşturma kapsamında dün 23 yaşındaki Kayla Lynton'ı yakaladı. Genç kadının tuvaletini yaparken dakikalarca sosyal medyaya baktığı ve bu yüzden çocuğunun boğulmasını fark etmediği belirtildi.

Hapse girdi

Sosyal medya bağımlılığı ufacık bir çocuğun ölümüne ve sorumsuz bir annenin de hapse girmesine sebep oldu. Bir İngilizle evlenen ve İsrail’de yaşayan 23 yaşındaki Kayla Lynton, temmuz ayında 6 aylık kızı Naomi’nin ölümü sonrasında İsrail basınının gündemine gelmişti. O dönemde hakkında soruşturma açılan ve çocuğuna iyi bakmadığı gerekçesiyle sorgulanan Lynton hafta sonunda gözaltına alındı.

“Sadece kısa süreliğine sosyal medyaya baktım”

Sorumsuz anne, “Sadece kısa süreliğine sosyal medyaya baktım” diyerek kendini savundu.

Tel Aviv polisi tarafından devam eden soruşturma kapsamında yakalanan 23 yaşındaki kadının bebeği küvette boğulurken tuvalette sosyal medyaya baktığı ortaya çıktı. Çocuk istismarı ve sorumsuzluk dolayısıyla açılan dava süreci devam ediyor. Suçlu bulunması durumunda Kayla’nın 9 yıla kadar hapis yatabileceği açıklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:15
  1. İsrail
  2. Kayla Lynton

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