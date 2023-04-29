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Dünya Boşnak lider Bakir İzzetbegovic'ten muhalefeti çıldırtacak hamle! Adamın dibisin
Dünya

Boşnak lider Bakir İzzetbegovic'ten muhalefeti çıldırtacak hamle! Adamın dibisin

Yeniakit Publisher
2023-04-29 15:20:00 -
Boşnak lider Bakir İzzetbegovic'ten muhalefeti çıldırtacak hamle! Adamın dibisin

AK Parti İstanbul'un yaptığı #SevenSevilir kampanyası Bosna Hersek'te yankı buldu. Bosna Hersek’in bilge lideri Aliya İzzetbegovic’in oğlu olan Bakir İzzetbegovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek akımına katıldı.

Bosna Hersek’in bilge lideri Aliya İzzetbegovic’in oğlu olan Bakir İzzetbegovic, AK Parti İstanbul Başkanlığı tarafından hazırlatılan “Seven Sevilir” adlı çalışmaya sosyal medyada paylaştığı video ile destek verdi.  

İzzetbegovic yaptığı paylaşımda “Sevilir, kardeş Recep Tayyip Erdoğan çok sevilir” ifadelerinde bulundu.

“Bu yüzyılın lideri Erdoğan'dır”

Bakir İzzetbegovic’in paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmişte söylediği sözler de yer aldı. 

Videoda İzzetbegovic’in; “Hadiste söylendiği gibi her yüzyılda bir Allah milletine dinini hatırlatacak bir kişi gönderir. Gönderdiği zaman ona yardımda eder. Yardım ettiği zamanda onu kimse yenemez. Biz Boşnakların Aliya İzzetbegovic’i vardı. Sizde de şimdi Allah’ın gönderdiği biri var. Onun adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” sözleri hatırlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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