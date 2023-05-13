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Spor Bombayı böyle patlattı... Galatasaray'ın gözü Alman devinde!
Spor

Bombayı böyle patlattı... Galatasaray'ın gözü Alman devinde!

Yeniakit Publisher
2023-05-13 00:07:00 -
Bombayı böyle patlattı... Galatasaray'ın gözü Alman devinde!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasında 5 puan fark olan Galatasaray, gelecek sezon planlamasına başladı. Şampiyon olarak Devler Ligi'nde mücadele etmenin hesaplarını yapan sarı - kırmızılıların gündemine transfer için sürpriz bir isim geldi.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasında 5 puan fark olan Galatasaray, gelecek sezon planlamasına başladı. Şampiyon olarak Devler Ligi'nde mücadele etmenin hesaplarını yapan sarı - kırmızılıların gündemine transfer için sürpriz bir isim geldi.

Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala heyecan günden güne artıyor. En yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in 2. takımında forma giyen 19 yaşındaki Yusuf Kabadayı'nın Galatasaray'ın gündemine geldiği iddia edildi.

Bild'in haberine göre genç futbolcunun Bayern ile 2024 yılına kadar olan sözleşmesinde A Takım'da en az 3 maça çıkmaması durumunda çıkış maddesinin yer aldığı belirtildi. Henüz Bayern Münih'te forma şansı bulamayan Kabadayı'nın çıkış maddesini kullanarak takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın da bu ihtimal üzerinde durduğu ve oyuncu için Alman ekibine teklif yaptığı ifade edildi.
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Hücum hattının birçok bölgesinde oynayabilen Yusuf Kabadayı, Bayern Münih II'de 18 maça çıktı. Gurbetçi futbolcu, bu müsabakalarda 8 gol kaydetti.

 

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