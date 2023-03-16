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Gündem Bolu’daki deprem sonrası okullar tatil
Gündem

Bolu’daki deprem sonrası okullar tatil

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; kentte yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Cuma günü okullar tatil edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 19:55:00 -
Bolu’daki deprem sonrası okullar tatil

Bolu’da öğle saatlerinde meydana gelen depremin ardından okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde bugün yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 17.03.2023 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim - öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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