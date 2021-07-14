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Yerel Bolu'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 10:40:00 -
Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da aracında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ile kokain ele geçirildi, araç sürücüsü Yıldıray C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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