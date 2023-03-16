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Gündem Bolu'da deprem meydana geldi
Gündem

Bolu'da deprem meydana geldi

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Bolu merkezli 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem İstanbul'daki birçok vatandaş tarafından da hissedildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 14:00:00 - 2023-03-16 14:37:25
Bolu'da deprem meydana geldi

Bolu'da 4.8 şiddetinde deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 13:55'te merkez üssü Bolu olan 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu.

Yerin 8.13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Düzce, İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depreme ilişkin mesajlar paylaştı.

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