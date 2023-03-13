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Yerel Bolu Dağı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
Yerel

Bolu Dağı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 10:46:00 -
Bolu Dağı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

 D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis sebebiyle araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı uyararak, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

 
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