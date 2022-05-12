Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman kapatılacak?
Bolu Dağı Tünelinde çalışma mı var? Türkiye’nin en önemli karayolu güzergahı yerlerinden olan Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak. Bolu Dağı Tüneli’nin trafiğe kapatılacak olması nedeniyle sürücüler Bolu Dağı Tüneli neden trafiğe kapatılacak? Bolu Dağı Tüneli kaç gün kapalı olacak? sorularını sormaya başladı. İşte detaylar.
Anadolu Otoyolu'nda viyadüklerde yapılacak çalışma nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti trafiğe kapalı olacak. Anadolu Otoyolu’nun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki viyadüklerde yapılacak çalışma nedeniyle Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikameti 34 gün trafiğe kapatılacak.
Bolu Dağı Tüneli ne zaman trafiğe kapatılacak?
Konu ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ‘Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasındaki viyadüklerde yapılacak genleşme derzi değişimi nedeniyle 16.05-20.06.2022 tarihleri arasında İstanbul yönündeki trafik bu kesimde D-100 karayolu üzerinden sağlanacaktır.’ denildi.