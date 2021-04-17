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Eğitim Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları
Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

YKS sınavına girecek üniversite öğrenci adayları, üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmakta. Peki, Boğaziçi Üniversitesi taban puanı 2021, Boğaziçi Üniversitesi başarı sıralaması ve Boğaziçi Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 16:04:00 -
Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Üniversiteye girmek isteyen öğrenci adayları üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız...

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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