BMGK Yaptırım Komitesi Libya'nın talebiyle toplanacak

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya hükümetinin, başkent Trablus'a yönelik saldırılara destek veren ülkelerin katılımıyla Yaptırım Komitesi oturumu düzenlenmesi başvurusunu onayladı.

Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BMGK'nin, pek çok ülkenin desteğiyle bu ay Libya uzman ekibi ve Yaptırım Komitesi oturumu düzenlenmesi taleplerine olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Sunni, "Toplantının BM raporlarında isimleri geçen, silah ambargosunun ihlalinde, petrol kaçakçılığında parmağı olan ve BMGK kararlarına aykırı davranan devletlerin katılımıyla bu ayın sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, geçen hafta, Trablus'a yönelik saldırılara destek veren ülkelerin de katılımıyla, Libya uzman ekibi ve Yaptırım Komitesi oturumu düzenlenmesi için BMGK'ye resmi talepte bulunduklarını açıklamıştı.

Kablavi, oturuma, silah ambargosunun ihlal edilmesinde parmağı bulunan ve Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'dan bu yana Trablus'a düzenlediği saldırılara destek veren ülkelerin de katılması için çabaladıklarını ifade etmişti.



Libya ordusu, başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı başlatan Hafter milislerine karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti.



Hükümete bağlı güçler, geçen ay Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısındaki nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomik ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı.





