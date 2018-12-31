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BM'den Yemen'e çağrı: Acil son verin

Birleşmiş Milletler, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere gönderilen gıda yardımlarının aç insanlarla paylaşılmadığına dair yaptığı açıklamada, "WFP, Yemen'de insani gıda yardımının suistimal edilmesine acilen son verilmesini talep etmektedir." dedi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:52
BM'den Yemen'e çağrı: Acil son verin

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'ndan (WFP), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere gönderilen gıda yardımlarının suistimaline ilişkin, "WFP, Yemen'de insani gıda yardımının suistimal edilmesine acilen son verilmesini talep etmektedir." açıklamasında bulunuldu.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, "WFP, Ensarullah Hareketi'nin (Husiler) kontrol ettiği başkent Sana'daki ve ülkenin diğer bölgelerindeki uygulamaların kanıtlarının ortaya çıkarılmasının ardından, Yemen’de insani gıda yardımının suistimal edilmesine acilen son verilmesini talep etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Başkentteki çoğu kişinin, hakkı olan yiyecek paylarını alamadığı kaydedilen açıklamada, diğer bölgelerde de aç insanların paylarından mahrum bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Milyonlarca insan, hükümet güçleri ve isyancı Husiler arasındaki amansız iç savaşla parçalara ayrılmış Yemen’de hayatta kalabilmek için gıda yardımına bağlı bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

İnsani gıdaların, başkentte satışa sunulduğuna dair ihbarlar yapıldığı bildirilen açıklamada, bu dolandırıcılığın, Husilerin kontrolünde bulunan Sana'daki fiili Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve WFP’nin gıda yardımının idaresi ve dağıtımıyla görevlendirdiği en az bir yerel ortak kurum tarafından işlendiği vurgulandı.

Gıdaların kanunsuz olarak dağıtım merkezlerinden götürdüğüne dair fotoğraf ve görüntülerin bulunduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca faydalanıcıların seçimi konusunda da yerel yetkililerin manipülasyonda bulunduğu, gıda dağıtım kayıtlarının tahrif edildiği, bazı yiyeceklerin hakkı olmayan kişilere verildiği ve bazılarının ise kazanç için satıldığı bildirildi.

Açıklamada, Yemen'de şiddetli açlık çeken 12 milyon kadar insana ulaşmak için gıda yardımı operasyonları düzenlendiği ve bu yardımların, Yemen'de kıtlığın önlenmesi konusunda kilit rol oynadığı vurgulandı.

"Bu suç, derhal sona ermeli"

Açıklamada ifadelerine yer verilen WFP Direktörü David Beasley, "Bu hareket, aç insanların ağzından yiyecek çalmak anlamına geliyor. Yemen’de çocukların yeterli yiyecekleri olmadığı için öldüğü bir zamanda bu, hakların açıkça ihlalidir. Bu suç, derhal sona ermeli." çağrısında bulundu.

Beasley, Sana’daki Husi yetkililerden derhal harekete geçmelerini ve yardımları muhtaç insanlara ulaştırmalarını talep etti.

Suistimalin devamı halinde ilgili yetkililerle ilişkilerin kesileceği uyarısında bulunan Beasley, "Soruşturmalarımıza devam ediyor ve yardımların suistimal edilmesine yol açan ihmallerin üzerine gidiyoruz." ifadesini kullandı.

"İnsanların çektiği acılardan fayda sağlanmaya çalışılması kabul edilemez"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, ocak ayının sonunda kurumun, Yemen’de ayda 12 milyon kişiye gıda sağlayacağını söyledi.

Verhoosel, "Bazı kişilerin, insanların çektiği acılardan fayda sağlamaya çalışması üzücü ve kabul edilemez. WFP, bu suistimali ortaya çıkardı ve kurum Yemen’de acil gıdaya ihtiyaç duyan milyonlarca insana yönelik yardımımızın sadece küçük bir kısmıyla ilgili olan bu meseleyi çözmek için adımlar atıyor." dedi.

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:52
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Yemen

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