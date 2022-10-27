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Dünya BM'den İran çağrısı
Dünya

BM'den İran çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Javaid Rehman, İran'daki olayların araştırılması için çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 23:13:00 -
BM'den İran çağrısı

Rehman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'da geçen ay Mahsa Emini adlı genç bir kadının polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesini değerlendirdi.

Javaid Rehman, Emini'nin "acımasız sonuçlarla karşılaşan ilk kadın olmadığını ve son olmayacağını" söyleyerek İran'daki protestolarda "devlet mercileri tarafından öldürülen kadın ve çocuklara dair raporlar aldıklarını" ifade etti.

En az 250 kişi öldürüldü

Ülkede 16 Eylül'de başlayan protestolarda şimdiye kadar en az 27 çocuğun öldürüldüğüne dair bilgiler elde ettiklerini aktaran Rehman, toplamda ise en az 250 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

İran'a "sürekli hesap sorulmasını" istediklerini belirten Rehman, "uluslararası toplumun İran'daki insan hakları ihlallerinin cezasız kalmaması için harekete geçme sorumluluğu" olduğunu belirterek, ihlallerin derhal soruşturulması için bir uluslararası mekanizma kurulması çağrısında bulundu.

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