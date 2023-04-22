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Dünya BM: Sudan'daki çatışma milyonlarca kişiyi açlığa itebilir
Dünya

BM: Sudan'daki çatışma milyonlarca kişiyi açlığa itebilir

Yeniakit Publisher
2023-04-22 07:54:00 -
BM: Sudan'daki çatışma milyonlarca kişiyi açlığa itebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'daki şiddetin milyonlarca kişiyi açlığa itebileceği uyarısında bulundu.

Merkezi Roma’da bulunan örgütten yapılan yazılı açıklamada, WFP'nin nüfusunun üçte birinin halihazırda yeterli gıda bulmakta zorlandığı Sudan'daki operasyonlarını çatışmalar yüzünden durdurmak zorunda kaldığı hatırlatılarak "Sudan'daki şiddet patlaması, milyonlarca kişiyi açlığa sürükleme potansiyeline sahip." ifadesi kullanıldı.

WFP'nin 2023'te Sudan’da 7,6 milyon insanı desteklemeyi planladığını ancak devam eden çatışmanın, WFP’nin kritik acil gıda teslimatlarını, çocuklara okul yemeklerini sağlamasını ve yetersiz beslenmeye yönelik mücadelesini engellediği belirtildi.

Sudan'daki çatışmalarda üç WFP çalışanının hayatını kaybettiği anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"WFP, çatışmanın tüm taraflarını, insani yardım çalışanlarının güvenliğini garanti altına almaya ve Sudan’daki insani yardım varlıklarını ve tesislerini korumak için acil adımlar atma çağrısında bulunuyor. WFP, tüm tarafları çatışmaya son vermeye ve hayati gıda ve insani yardımların daimi şekilde ulaştırılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmaya çağırıyor."

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
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Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yükseldiğini duyurmuştu.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Sudan’da devam eden çatışmalarda 3 personelinin hayatını kaybettiğini açıklamış, operasyonlarını askıya aldığını bildirmişti.

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