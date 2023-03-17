  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BM: Arakanlı Müslümanların Myanmar'a iadesi güvenli değil
Dünya

BM: Arakanlı Müslümanların Myanmar'a iadesi güvenli değil

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı Müslüman sığınmacıların Myanmar'a geri iade edilmesinin güvenli olmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 14:25:00 -
BM: Arakanlı Müslümanların Myanmar'a iadesi güvenli değil

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan Arakanlı Müslüman sığınmacıların Myanmar'a geri iade edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

UNHCR tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, Myanmar'daki Arakan eyaletinde güvenlik durumunun risk teşkil etmesi sebebiyle bin kadar Arakanlı Müslüman sığınmacının iadesinin güvenli olmadığına dikkat çekildi.

BM yetkilisi Regina De La Portilla, BenarNews'e verdiği demeçte, Arakan eyaletindeki şartların şu anda Arakanlı sığınmacıların sürdürülebilir geri dönüşü için elverişli olmadığını söyledi.

Myanmar'a herhangi bir geri dönüşün 'gönüllü ve güvenli' bir şekilde gerçekleşmesi gerektiği belirtilen BM açıklamasında ayrıca sığınmacıların talepleri dahilinde her türlü koşul altında ülkelerine geri dönebilecekleri ifadesine yer verildi.

Ancak Çin baskısı altında öne sürüldüğü düşünülen geri iade teklifinin, Arakanlı Müslümanların soykırıma uğradıkları Myanmar'a zorla geri dönüşüne yol açabileceğinden endişe ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23