BM: Arakanlı Müslümanların Myanmar'a iadesi güvenli değil

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan Arakanlı Müslüman sığınmacıların Myanmar'a geri iade edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

UNHCR tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, Myanmar'daki Arakan eyaletinde güvenlik durumunun risk teşkil etmesi sebebiyle bin kadar Arakanlı Müslüman sığınmacının iadesinin güvenli olmadığına dikkat çekildi.

BM yetkilisi Regina De La Portilla, BenarNews'e verdiği demeçte, Arakan eyaletindeki şartların şu anda Arakanlı sığınmacıların sürdürülebilir geri dönüşü için elverişli olmadığını söyledi.

Myanmar'a herhangi bir geri dönüşün 'gönüllü ve güvenli' bir şekilde gerçekleşmesi gerektiği belirtilen BM açıklamasında ayrıca sığınmacıların talepleri dahilinde her türlü koşul altında ülkelerine geri dönebilecekleri ifadesine yer verildi.

Ancak Çin baskısı altında öne sürüldüğü düşünülen geri iade teklifinin, Arakanlı Müslümanların soykırıma uğradıkları Myanmar'a zorla geri dönüşüne yol açabileceğinden endişe ediliyor.

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Kaynak: Mepa News