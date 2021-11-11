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Spor Biz bu adama halen tahammül mü edelim?
Spor

Biz bu adama halen tahammül mü edelim?

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un asbaşkanı Ali Çamlı, "Fernandes çok lüks, çok üst düzey, kendisini Kayserispor'un ve takım arkadaşlarının üzerinde gören bir karakter. Hocamız ilk geldiğinde oyuncuyu kazanmak istedi.Hikmet hoca buna rağmen kadro dışı bırakmadı. Sadece 18 kişilik kadroya alamayacağı oyuncularla antrenman yapmasını istedi. Antrenmanda Emrah'la girdiği bir pozisyon sonrasında küfürler havada uçuştu. Biz bu adama halen tahammül mü edelim?" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 15:31:00 -
Biz bu adama halen tahammül mü edelim?

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un asbaşkanı Ali Çamlı, "Fernandes çok lüks, çok üst düzey, kendisini Kayserispor'un ve takım arkadaşlarının üzerinde gören bir karakter. Hocamız ilk geldiğinde oyuncuyu kazanmak istedi.Hikmet hoca buna rağmen kadro dışı bırakmadı. Sadece 18 kişilik kadroya alamayacağı oyuncularla antrenman yapmasını istedi. Antrenmanda Emrah'la girdiği bir pozisyon sonrasında küfürler havada uçuştu. Biz bu adama halen tahammül mü edelim?" diye konuştu. 

Çamlı, teknik direktör Hikmet Karaman ile kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ayrıca, Ali Naibi ile aralarında yönetim anlamında farklılıklar olduğunu ve bu yüzden karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.

Bu ayrılığın ardından basında ve sosyal medyada farklı yorumlar yapıldığını aktaran Çamlı, "Ayrılığın başka bir nedeni yok. Mesela ben ondan sportif direktör olarak 7/24 kulüpte durmasını istedim. O da kulüpte olmadan yönetmek istediğini söyledi. Bu tür çalışma mantığı farklılarından dolayı yollarımızı ayırdık." dedi.

Çamlı, Naibi'nin kulüpten ayrılırken herhangi bir talepte bulunmadığını, kulübün ise Naibi'nin çalıştığı dönemdeki alacaklarını ödediğini kaydetti.

Naibi'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyen Çamlı, "Ali Naibi ile yolları ben ayırdım. Bu konuya ne hoca ne de Berna Başkan müdahil oldu." ifadelerini kullandı.

Ali Çamlı, Manuel Fernandes'in kadro dışı kaldığı yönündeki haberlerle ilgili ise şunları söyledi:

"Fernandes çok lüks, çok üst düzey, kendisini Kayserispor'un ve takım arkadaşlarının üzerinde gören bir karakter. Hocamız ilk geldiğinde oyuncuyu kazanmak istedi. Biz de bu amaçla kendisine özel ilgi gösterdik. Fernandes, bu sezon 380 dakika forma giydi. 4 maç üst üste forma şansı verildi. Daha sonra Gençlerbirliği ile yapılan hazırlık maçında oyundan alınınca ağza alınmayacak küfürler etti. Hocanın ne yapmasını beklersiniz? Hikmet hoca buna rağmen kadro dışı bırakmadı. Sadece 18 kişilik kadroya alamayacağı oyuncularla antrenman yapmasını istedi. Antrenmanda Emrah'la girdiği bir pozisyon sonrasında küfürler havada uçuştu. Biz bu adama halen tahammül mü edelim?"

 Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise teknik ekibin Kayserispor forması giyen her oyuncudan faydalanması gerektiğini belirtti.

Bu amaçla Fernandes'e forma şansı verdiğini aktaran Karaman, şöyle konuştu:

"Her oyuncu Kayserispor'un bir değeridir. Ben gelmeden bu takımın oyuncusu olan Fernandes'in lisansı yoktu. Bu lisansın çıkmasını ben istedim. Ben bu oyuncuyu kazanmak istedim ancak olmadı. Fernandes'in kendine has özelliği var. Sahaya çıkıyor, tek başına bir yerde duruyor. Toplantıya çağırıyoruz, 5 metre geride duruyor. Maç bitiyor, taraftar takımı çağırıyor, bu gitmiyor. Bütün bunlara rağmen ben oynatıp kazanma yoluna gittim. Hem benim hem de kulübün kırmızı çizgisi var."

Karaman, Kayserispor'un bu sezon inişli çıkışlı bir grafiği olduğunu ama sezonu iyi yerde tamamlayacaklarını söyledi.

İlk amaçlarının devre arasını küme düşme hattından uzakta bir yerde bitirmek olduğunu vurgulayan Karaman, "Bizim amacımız bu kulübü küme düşme potasından uzak yerlerde oynayacak bir hale getirmek. Takımlar bazen performans üstü oynarlar ama bunu 40 hafta boyunca yapamazlar. Galatasaray'ı yendik, Kasımpaşa'yı yendik, Başakşehir'i yendik. Bunun yansıması 'biz yukarılara oynayacağız' demektir. Hatalarımız, eksiklerimiz mutlaka vardır." ifadelerini kullandı.

 

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