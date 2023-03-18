“Birlikte kazanacağız” diyen Akşener’e soru: “PKK ile, FETÖ ile mi birlikte?”

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Birlikte kazanacağız" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK ve FETÖ'ye göz kırpan tutumunu hatırlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Meral Akşener’in 3 Mart’ta kalktığını açıkladığı masaya, hiçbir şey almadan 6 Mart’ta oturmasının arka planında neler olduğunu, tüm Türkiye merak ediyor.

“Kemal Kılıçdaroğlu seçilebilir bir aday değil. Onun için de cumhurbaşkanı adayı olarak kabul etmiyorum” diyerek kalktığı masaya, üç gün sonra, ne oldu da “Kemal Kılıçdaroğlu seçilebilir aday haline geldi”nin izahı yapılmadı..

Oysa, Cihan Paçacı, “Kemal Kılıçdaroğlu’na sokakta destek yok” dediği için, İyi Parti’de görevinden ayrılmış, Akşener’in masadan kalktığını açıkladığı gün ise, görevine geri dönmüştü..

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Kılıçdaroğlu aday olunca, Paçacı tekrar görevinden ayrılması gerekiyordu.

Hem de öyle geçici olarak değil.

Sürekli..

Ama, gargaraya getirip, süreci sessizlikle geçirmeye çalışıyorlar..

Yavuz Ağıralioğlu, “25 yılda yemediğimiz küfürleri, 3 günde yedik” diyerek, ortaklarının nasıl bir baskı kurduğunu itiraf etti..

Ve dün Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı seçtirmek için kampanyayı başlattı.

Kampanyanın sloganı şu:

“Tarih yazacağız.. Birlikte kazanacağız..”

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