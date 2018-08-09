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Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz

Reuters'ın haberine göre olası İdlib çatışmasında Birleşmiş Milletler, Türkiye'den sınır kapılarını açmasını talep edecek.

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:36
Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz

Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye danışmanı Jan Egeland, Türkiye, Rusya ve İran'ın İdlib’de olası bir çatışmayı engellemek için uğraşacağını söyledi.

"GEREKİRSE TÜRKİYE'DEN KAPILARIN AÇILMASINI TALEP EDECEĞİZ"

Reuters haber ajansının aktardığına göre Egeland, yaşanan bu durumun Suriye’nin kuzeybatısında 4 milyon ve daha fazla insanı ilgilendirdiğini söylerken, diplomatların bir çözüme ulaşması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler’in olası savaş senaryoları üzerine hazırlıklar yaptığını dile getirirken, ihtiyaç durumunda Türkiye’ye çağrıda bulunacağını ve Türkiye’nin siviller için sınır kapılarını açmasını isteyebileceğini açıkladı.

(Haber7)

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 15:36
  1. Suriye
  2. Jan Egeland
  3. Türkiye
  4. Rusya
  5. İran
  6. İdlib
  7. Reuters
  8. Birleşmiş Milletler

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  • ahmetahmet44 dk önce
    BM yi v baska takan yok..o da dunyada yegane insanlik ve vicdan kalesu olan Turkiye nin kayitsiz kalmayacagini bildiginden bedava prim yapmaya cakisiyor...turkiye BM den dunya 5 ten buyuktur
  • VedatVedat1 sa önce
    Hadi len. Siz savaş çıkartın biz yükünü çekelim. Petrole oturun biz toplumsal, kültürel, ekonomik kayıp yaşayalım. Geçti borun pazarı. Artık biz isteyeceğiz.
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