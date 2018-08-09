Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz

Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye danışmanı Jan Egeland, Türkiye, Rusya ve İran'ın İdlib’de olası bir çatışmayı engellemek için uğraşacağını söyledi.

"GEREKİRSE TÜRKİYE'DEN KAPILARIN AÇILMASINI TALEP EDECEĞİZ"

Reuters haber ajansının aktardığına göre Egeland, yaşanan bu durumun Suriye’nin kuzeybatısında 4 milyon ve daha fazla insanı ilgilendirdiğini söylerken, diplomatların bir çözüme ulaşması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler’in olası savaş senaryoları üzerine hazırlıklar yaptığını dile getirirken, ihtiyaç durumunda Türkiye’ye çağrıda bulunacağını ve Türkiye’nin siviller için sınır kapılarını açmasını isteyebileceğini açıkladı.

(Haber7)