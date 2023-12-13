Birkaç gün önce 'bakalım kim daha iyi hazırlanmış' demişti! Öldürüldü...

Siyonist işgal rejimi ordusu, Gazze'de 8 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Öldürülenler arasında Golani Tugayı'ndaki 13. Tabur Komutanı Yarbay Tomer Greenberg de var.

Golani Tugayı'ndaki 13. Tabur Komutanı Yarbay Tomer Greenberg birkaç gün önce askerlerine yaptığı konuşmada

''Gelin bakın bu savaşa kim daha iyi hazırlanmış. En fazla sayıda sabotajcıya (direniş savaşçısına) saldırmak ve onları öldürmek konusunda kararlıyız. Siz bir kahramanlar taburusunuz ve Yom Kippur'un nesli olduğunuza dair kehanet gerçekleşti." demişti.

Greenberg diğer 7 askerle birlikte Kassam Tugayları'nın kurduğu pusuyla öldürüldü.