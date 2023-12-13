  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AB'den Ukrayna için flaş Rusya adımı! Hazırlanan planı açıkladılar

Havacılıkta SAF kullanımı ile uçuşları üç kat artacak

Şehit ateşi Ankara'ya düştü! Yürek yakan detay...

Skandal! Öyle bir bir saldırı yaşandı ki: Halil Umut Meler hakemliği kesin bırakacak mı? Eski hakemin sözlerinde gizli

Türk şirketi son adımını Türkiye'ye resmen duyurdu: Bu sefer Irak'ta soya fasulyesi işleme tesisi kuruyor!

Stoltenberg Suudi Arabistan'da Hava Kuvvetleri Komutanı ile bir araya geldi

Sanatçı dediğin böyle olur, helal olsun! "Filistin'den bıktık" diyenlere tepki gösterdi

Elon Musk bu sefer kesin geliyor! Ne Manisa ne de Düzce... Türkiye'ye geleceği şehir belli oldu

İstanbul'da artık her sokakta sonunda üç adımla dönüşüm! Kentsel dönüşüm başlayacak!

Ünlü site Selçuk Bayraktar'ın sözlerindeki şifreleri sonunda çözdü! Baykar'dan bomba balistik füze hamlesi
Dünya Birkaç gün önce 'bakalım kim daha iyi hazırlanmış' demişti! Öldürüldü...
Dünya

Birkaç gün önce 'bakalım kim daha iyi hazırlanmış' demişti! Öldürüldü...

Yeniakit Publisher
2023-12-13 09:35:00 -
Birkaç gün önce 'bakalım kim daha iyi hazırlanmış' demişti! Öldürüldü...

Siyonist işgal rejimi ordusu, Gazze'de 8 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Öldürülenler arasında Golani Tugayı'ndaki 13. Tabur Komutanı Yarbay Tomer Greenberg de var.

Siyonist işgal rejimi ordusu, Gazze'de 8 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Öldürülenler arasında Golani Tugayı'ndaki 13. Tabur Komutanı Yarbay Tomer Greenberg de var.

Golani Tugayı'ndaki 13. Tabur Komutanı Yarbay Tomer Greenberg birkaç gün önce askerlerine yaptığı konuşmada

''Gelin bakın bu savaşa kim daha iyi hazırlanmış. En fazla sayıda sabotajcıya (direniş savaşçısına) saldırmak ve onları öldürmek konusunda kararlıyız. Siz bir kahramanlar taburusunuz ve Yom Kippur'un nesli olduğunuza dair kehanet gerçekleşti." demişti.

Greenberg diğer 7 askerle birlikte Kassam Tugayları'nın kurduğu pusuyla öldürüldü.

Dünyaya ilan ettiler! 'İsrail ile çatışmaya karşı hazırlık arttırıldı!'
Dünyaya ilan ettiler! 'İsrail ile çatışmaya karşı hazırlık arttırıldı!'

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyaya ilan ettiler! 'İsrail ile çatışmaya karşı hazırlık arttırıldı!'

Katil İsrail yarı çıplak görüntülerini paylaşıp 'Hamas'lılar teslim oldu' demişti! Yalan ifşa oldu
Katil İsrail yarı çıplak görüntülerini paylaşıp 'Hamas'lılar teslim oldu' demişti! Yalan ifşa oldu

Gündem

Katil İsrail yarı çıplak görüntülerini paylaşıp 'Hamas'lılar teslim oldu' demişti! Yalan ifşa oldu

Haham Feldman'dan İsrail'e tokat gibi sözler! "Siyonizmin icadından önce Filistin'de barış içinde yaşıyorduk"
Haham Feldman'dan İsrail'e tokat gibi sözler! "Siyonizmin icadından önce Filistin'de barış içinde yaşıyorduk"

Dünya

Haham Feldman'dan İsrail'e tokat gibi sözler! "Siyonizmin icadından önce Filistin'de barış içinde yaşıyorduk"

Siyonist İsrail'den savaş suçu itirafı! "Fosfor bombası kullanıyoruz"
Siyonist İsrail'den savaş suçu itirafı! "Fosfor bombası kullanıyoruz"

Gündem

Siyonist İsrail'den savaş suçu itirafı! "Fosfor bombası kullanıyoruz"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bekir Kalınsazlıoğlu

Netanyahunun yaşeya kehaneti gerçekleşiyor :) 8 tane siyonist yahud STÖ (siyonist yahudi avenjelist hristiyan örgütü israil) üyesi daha eşşek cennetini boylamış !!!! Netanyahu gerçekten iyi bir o.çocuğu kahin çıktı!!!!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23