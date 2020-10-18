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Spor Birevim Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Aziz Akkaya ile anlaştı
Spor

Birevim Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Aziz Akkaya ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:07:17 -
Birevim Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Aziz Akkaya ile anlaştı

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'de, Olcay Orak'tan boşalan başantrenörlük görevine Aziz Akkaya getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz başantrenörlük görevine Türkiye Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamış ve kariyerinde A Milli Takım başantrenörlüğü görevi de bulunan, Türk kadın basketbolunun duayen hocalarından Aziz Akkaya getirilmiştir. Elazığ'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hocamıza başarılar diliyoruz." denildi.


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