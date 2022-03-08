Bir ülke Ukrayna'ya silah sevkiyatını yasakladı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda Ukrayna’ya silah sevkiyatının yasaklandığını duyurdu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’ya silah sevkiyatının yasaklandığını duyurdu.
Orban, konuşmasında, “Ulusal Güvenlik Acil Durum Müdahale Merkezi toplantısında durumu değerlendirdik. Macaristan topraklarından Ukrayna topraklarına silah sevkiyatının yapılamayacağını ortaya koyan karar yayınlandı” ifadesini kullandı.
Kararın metninde, Macaristan topraklarına NATO askerlerinin yerleştirilmesine ve Ukrayna hariç diğer ülkelere silah sevkiyatına izin verildiği ifade ediliyor.
Budapeşte'nin bu kararla ulusal güvenlik çıkarlarını koruduğunun altı çiziliyor.