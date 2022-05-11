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Yerel Bir sözüyle ormandaki ayıları kaçırttı!
Yerel

Bir sözüyle ormandaki ayıları kaçırttı!

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bir vatandaşın ormanlık alanda karşılaştığı 2 boz ayıyı görünce "La nereye" diye tepki göstermesi üzerine ayılar kaçarak kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 10:27:00 - 2022-05-11 10:30:05

Adıyaman’da ormanlık alanda karşılaştığı 2 boz ayıyı görünce "La nereye" diye tepki veren vatandaşın bu sözü üzerine ayılar kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, Adıyaman’ın Gerger ilçesi kuzeyinde bulunan dağlık alanda meydana geldi. Bildişin mevkiinde bir vatandaş, gezerken 2 boz ayının kendine doğru geldiğini fark etti. Cep telefonu kamerasını açan vatandaş bir taraftan ayıları çekerken diğer taraftan ayılarla göz göze geldi.

'La nereye' diyerek ayıları kaçırttı

 

Vatandaş, “La nereye” diyerek ayılara seslendi. Ayılar bu sözün üzerine hızla vatandaştan uzaklaşarak kayıplara karıştı. Vatandaşın bu sözü videoyu izleyenleri gülümsetti.

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