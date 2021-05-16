  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar kameraya yansıdı
İskoçya'dan işgalci katil İsrail'e Filistin protestosu
Antalya'da polisle şüpheliler arasında kovalamaca
Liverpool'dan Ozan Kabak kararı
İSLAM Bir mezara birden fazla kişi konur mu? İki katlı mezar caiz mi? Mezar üzerine mezar kaç yıl sonra gömülür?
İSLAM

Bir mezara birden fazla kişi konur mu? İki katlı mezar caiz mi? Mezar üzerine mezar kaç yıl sonra gömülür?

Çok katlı mezar yapılması dinen uygun mudur? Bir mezara birden fazla cenaze defnedilir mi? Özellikle büyük şehirlerde aynı mezarı iki kişi konulmakta. Peki mezar üzerine mezar konur mu? Mezar üzerine mezar olur mu? Mezar üzerine mezar kaç yıl sonra gömülür? İşte mezar üzerine mezar olur mu? sorusuna Diyanet'ten verilen cevap:

Yeniakit Publisher
2021-05-16 16:31:00 - 2021-05-16 16:35:21
Bir mezara birden fazla kişi konur mu? İki katlı mezar caiz mi? Mezar üzerine mezar kaç yıl sonra gömülür?

Yer darlığı ve ekonomik zaruretler nedeniyle, bölümleri birbirinden beton kapak ve ayrıca toprak tabakayla ayrılmış katlı mezarlar yapılmasında ve bunlara cenaze defnedilmesinde dînen bir sakınca yoktur.

Bir mezara birden fazla cenaze defnedilir mi?

Normal şartlarda bir kabre, yalnız bir cenaze defnedilir. Zaruret hâlinde bir kabre birden çok cenaze konulabilir. Nitekim Hz. Peygamber Uhud şehitleri için böyle bir uygulama yapmıştır. Fakat bu durumda cenazelerin arası toprak vb. bir şeyle ayrılmalıdır (İbn Mâze, el-Muhît, II, 193).

Önce defnedilmiş olan cenaze, tamamen çürüyüp toprak hâline gelmedikçe, bir zaruret olmaksızın kabrin açılması ve bu kabre ikinci bir cenazenin defni caiz değildir. 

Mezar üzerine mezar kaç yıl sonra gömülür?

Mezarın üzerine mezar kaç yıl sonra konur? Cenaze çürüyüp toprak hâline geldikten sonra ise, aynı kabre başka bir cenaze defnedilebilir (İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 443-444; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 320; Nevevî, Ravda, I, 658; Mehmed Zihni, Ni‘met-i İslam, s. 602).

Cesedin ne kadar sürede çürüyeceği konusu, toprağın cinsine ve bölgenin iklimine göre değişir. Önceki cesedin çürüdüğüne dair zann-ı gâlip hâsıl olunca aynı kabre ikinci bir cenaze defnedilebilir. Daha önce defnedilen cenazenin çürüdüğü kanaatiyle mezar açıldığında çürümeyen bazı kemikler bulunursa, bu kemikler bir tarafa çekilip araya topraktan bir set yapmak suretiyle ikinci cenaze defnedilebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kundakçı siyonistler canlı canlı yakmaya kalktı
Dünya

Kundakçı siyonistler canlı canlı yakmaya kalktı

Filistinlilere yönelik İsrail saldırıları tüm vahşeti ile devam ediyor. Siyonistler içinde Filistinlilerin bulunduğu binayı ateşe verdi...
Erbil'den İsrail açıklaması! 'Cennetlik olurum'
Gündem

Erbil'den İsrail açıklaması! 'Cennetlik olurum'

Siyonist İsrail'in Filistinlilere zulmüne dünya sessiz kalırken geçirdiği hastalık nedeniyle sakat kalan Mehmet Ali Erbil'den destek geldi. ..
İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı! Tuğçe Kazaz'dan dobra dobra açıklamalar: Beni linç edenlere kendimi alkışlatmayı da bilirim
Medya

İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı! Tuğçe Kazaz'dan dobra dobra açıklamalar: Beni linç edenlere kendimi alkışlatmayı da bilirim

Hristiyanlıktan İslam'a nasıl yöneldiğini ve hakikatlere nasıl ulaştığını anlatan eski manken Tuğçe Kazaz, kendisini linç etmeye çalışanlara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay