Bir cehl-i mürekkep daha! 'Eşcinsellik neredeyse günah ilan edildi'

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Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan, eşcinsel sapkınlığı savunduğu konuşmasında akıllara zarar ifadeler kullandı. Arslan adlı kadın, dinimiz İslam'ın lanetleyerek yasaklığı eşcinsel sapkınlar için şu akıl dışı değerlendirmeyi yaptı:

'Eşcinsellik neredeyse günah ilan edildi'

"Kızlı erkekli aynı evlerde kalamazlardan çıkıldı. Evlilik dışı birliktelikler mahkum edildi. Eşcinsellik neredeyse günah ilan edildi."

Veli Ağbaba da alkolü yasaklayanları Allah'a havale etmişti!

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP'li Ağbaba da şu ifadeleri kullanarak alkolü yasaklayanları Allah'a havale etmişti:

"Maliye Bakanlığı Müsteşarı diyor ki 'Bizim esas amacımız, alkolü bütün Türkiye'de yasaklamak' diyor. Sizin zihniyetiniz bu. Sizin amacınız bu. Bu yasağı getirenleri Allah'a havale ediyorum."