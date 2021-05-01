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Medya Bir cehl-i mürekkep daha! 'Eşcinsellik neredeyse günah ilan edildi'
Medya

Bir cehl-i mürekkep daha! 'Eşcinsellik neredeyse günah ilan edildi'

Dün CHP'li Veli Ağbaba'nın, 'Alkolü yasaklayanları Allah'a havale ediyorum' şeklindeki buram buram cehalet kokan açıklamasından sonra bir akıl dışı çıkış da Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 02:18:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan, eşcinsel sapkınlığı savunduğu konuşmasında akıllara zarar ifadeler kullandı. Arslan adlı kadın, dinimiz İslam'ın lanetleyerek yasaklığı eşcinsel sapkınlar için şu akıl dışı değerlendirmeyi yaptı:

'Eşcinsellik neredeyse günah ilan edildi'

"Kızlı erkekli aynı evlerde kalamazlardan çıkıldı. Evlilik dışı birliktelikler mahkum edildi. Eşcinsellik neredeyse günah ilan edildi."

Veli Ağbaba da alkolü yasaklayanları Allah'a havale etmişti!

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP'li Ağbaba da şu ifadeleri kullanarak alkolü yasaklayanları Allah'a havale etmişti:

"Maliye Bakanlığı Müsteşarı diyor ki 'Bizim esas amacımız, alkolü bütün Türkiye'de yasaklamak' diyor. Sizin zihniyetiniz bu. Sizin amacınız bu. Bu yasağı getirenleri Allah'a havale ediyorum."

Alkolü kimin yasakladığından bihaber, şuursuz Veli Ağbaba: Alkolü yasaklayanları Allah'a havale ediyorum
Alkolü kimin yasakladığından bihaber, şuursuz Veli Ağbaba: Alkolü yasaklayanları Allah'a havale ediyorum

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Alkolü kimin yasakladığından bihaber, şuursuz Veli Ağbaba: Alkolü yasaklayanları Allah'a havale ediyorum

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