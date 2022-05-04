Bir aile evlerinde sparassidae cinsi dev örümcekle yaşıyor! Bakın nedeni ne...

Charlotte isimli bu dev örümcek Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan Gray ailesinin evinde ortaya çıktı.. İlk zamanlar bu fotoğraftaki halinden daha küçük olan dev örümcek zamanla büyüdü.. Aile her ne kadar örümceği gördüklerinde şaşkınlık yaşasa da bu duruma alıştı.. Örümceği evlerinde beslemeye karar veren Gray ailesinin gerekçesi ise örümceğin haşereleri evden uzak tutması..

"Charlotte'ı ilk kez 12 ay önce gördük ve normalden daha iriydi ve bir yıl içinde ortaya çıkmaya başladı. Onu bir kertenkele yerken görmek çok dikkat çekiciydi' diyor baba Gray.

Avcı örümcek olarak adlandırılan Sparassidae cinsi örümcekler on beş santime kadar büyüyebilir ve göründükleri kadar tehlikeli değiller.

Son derece hızlıdırlar ve insanları nadiren ısırır. Bu ısırık çok zararlı değildir. Boyutuna göre son derece güçlüdür ve bir kertenkele ya da fareyi rahatlıkla yiyebilir.

Sparassidae cinsi örümcek nedir?

Sparassidae (eski adıyla Heteropodidae) ailesinin üyeleri olan avcı örümcekleri , hızları ve avlanma biçimleri nedeniyle bu adla bilinir. Boyutları ve görünümlerinden dolayı dev yengeç örümcekleri olarak da adlandırılırlar .

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