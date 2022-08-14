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Spor Bir adam 7'sinde neyse 70'inde de odur! Pereira yine çıldırdı...
Spor

Bir adam 7'sinde neyse 70'inde de odur! Pereira yine çıldırdı...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı Corinthians, 2 haftadır puan yüzü göremedi. En sonki maçın ardından Pereira'nın gazeteciyle yaşadığı tartışma yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 16:01:00 -
Bir adam 7'sinde neyse 70'inde de odur! Pereira yine çıldırdı...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı Corinthians, 2 haftadır puan yüzü göremedi. En sonki maçın ardından Pereira'nın gazeteciyle yaşadığı tartışma yankı uyandırdı.
Kariyerine Corinthians’ta devam eden Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira Brezilya’da yaptığı açıklamalarda gündem oldu. Copa Libertadores’ten elenen Corinthians, Brezilya Serie A’da da son 2 maçta galibiyet yüzü göremeyince liderin 9 puan gerisine düştü.

Son maçta Palmeiras’a 1-0 kaybetmelerinin ardından Portekizli çalıştırıcı basın toplantısında olay açıklamalara imza attı.

"Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun dostum?"

Pereira görevden alınacağı korkusu yaşayıp yaşamadığı şeklinde gelen soruya, “Şaka yapıyor olmalısın adamım! Bu sorunla, dalga geçiyor olmalısın. Hayatımın, kariyerimin hiçbir aşamasında işimi kaybetmekten korkmadım. Neden korkayım? Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun dostum? İstikrarlı bir hayatım var. Buna da ihtiyacım yok. Ben şu anda Corinthians’tayım. Corinthians olmasa da başka bir kulüpte olurum. Ayrılmaktan yana hiçbir kaygım yok” diye konuştu.

Gazetecilere serzenişlerine devam eden Pereira Palmeiras’ın kazanmak adına kendilerinden çok farklı bir şey yapmadığını belirten Portekizli çalıştırıcı kendisine soru soran gazeteciye hitaben, “Sana bir şey soracağım. Bugün Palmeiras’a baskı yapmadık mı? Fırsatlar yaratmadık mı? Anlamıyorum. Bu soruyu, bugünkü maçı izleyerek mi soruyorsun? Flamengo maçı da aynıydı. Baskı yapmaya da çalıştık. Oynamak için, üretmek için mücadele verdik” açıklamasını yaptı.

"Pereira Bugün ne yaptık? İşte bu soruyu oyuncularıma da sordum. Kazanmak için cesaretli oynadık. Bugün yaptığımız şey buydu. Sadece sonuçtan memnun değişim. Sonuçları tersine çevirmek için gereken tepkiyi vermeliyiz. Geliştireceğimiz şeyler var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız olacak. Gol atmakta zorlanıyoruz. Ama kendimize olan güvenin kaybolmasına asla izin veremem. Eksiklerimiz olduğu konusunda sizlere katılıyorum. Ancak; biz bu eksikleri gidermek için buradayız. Bu da bir gerçek” dedi.

Aynı kararlılıkta yollarına devam etmek istediğini belirten Pereira, “Ortaya bir motivasyon ve güç koyacağız. İyi bir cevap alacağımıza inanıyorum. Bunu içten söylüyorum. Futbol çok adaletsiz. Bir sonraki maçta böyle olmayacak” ifadelerini kullandı.

 

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