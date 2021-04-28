Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu aşı kararı
Bilim Kurulu toplantısı kararları | Çin'de koronavirüs salgınının başladığı ilk günlerde Sağlık Bakanlığı hızla Bilim Kurulu'nu oluşturdu. Salgının ilk gününden bu yana süreçle ilgili son derece önemli tavsiye kararların verildiği bilim kurulunun toplantıları merakla takip ediliyor. Rus aşısının kısa süre içerisinde uygulanacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar bilim kurulu toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman saat kaçta?
Milyonların gözü kulağı aşı tedarikinde yaşanacak gelişmelerde. Bu sebeple vatandaşlar bilim kurulu toplantısının tarihini yakında araştırıyor. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman başlayacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu aşı kararı
Bilim Kurulu toplantısı acil olarak 28 Nisan Çarşamba günü video konferans ile 16.30’da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 18.00 sularında açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda aşı tedariki, yerli aşıda son durum ve hangi yaş grubunun aşılanmaya başlayacağının konuşulması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda aşı sırasının haziran ayı sonunda 40 yaş üstüne gelmesini planladıklarını ifade etmişti.