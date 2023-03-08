Bilim-2, Akdeniz’de depremi araştıracak

Araştırmacılar, çalışmaları ile depremin Akdeniz’in diplerinde tetiklediği heyelanları ve ekosistem üzerindeki tahribatını, deniz tabanından alacakları su ve sediman karot numuneleri ile tespit ederek bir sonraki olası depremlerin denizlerde oluşturacağı riskleri öngörecek bilgiler toplayacak.

“Depreme deniz sistemi nasıl tepki vermiş bunu ortaya koyacağız”

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, depremle birlikte şehir alt yapılarının kullanılamaz hale geldiğini, birçok arıtma tesisinin yıkıldığını, birçok sanayi tesisinin zarar gördüğünü, moloz yığınları ve yıkıntıların bulunduğunu belirtti. Yücel, bu durumun deniz ekosistemi üzerine etkileri olduğuna işaret ederek, Akdeniz’in, deprem öncesinde de kirlilik baskısı altında bir deniz olduğunu söyledi. Yücel, şunları söyledi: “Marmara kadar kirli bir yer aslında, deprem felaketinin meydana getirdiği yeni etkileri daha yakından izleyebilmek için Akdeniz’e yıl boyu sefer yapacağız. Mart, haziran ve ağustosta seferler planlıyoruz. Özellikle deniz ekosistemindeki kirliliği izlemek için daha çok nehir ağızlarına Asi Nehri ve Samandağ önleri gibi bölgelerde istasyonlar kurduk. Buralarda çok daha yüksek çözünürlükte örnekleme yapacağız. Denize kirlilik girişi artmış mı? Artmışsa ne gibi etkileri olur? Kısaca depreme deniz sistemi nasıl tepki vermiş bunu ortaya koyacağız.”