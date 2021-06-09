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Yerel Bilecik'te sevindiren gelişme! Salatalık hasadı başladı
Yerel

Bilecik'te sevindiren gelişme! Salatalık hasadı başladı

Marmara Bölgesi'nin örtü altı tarımda önemli merkezlerinden Bilecik'teki seralarda salatalık hasadı başladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 13:55:00 -
Bilecik'te sevindiren gelişme! Salatalık hasadı başladı

İl genelinde 2 bin 100 dekar alanda bulunan seralarda salatalık üretiminden yılda 3 kez ürün alınıyor.

Söğüt ilçesinde, Sakarya Nehri havzasındaki köylerde kurulu seralarına sabah erken saatlerde gelen üreticiler, ürünlerini toplayıp sevkiyata hazırlıyor.

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, köyde 400 dekardan fazla alanda seralarda üretim yapıldığını söyledi.

Hasat edilen salatalıkların hale götürüldüğünü belirten Yıldırım, "Salatalıklar buradan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara gibi büyükşehirlere gidiyor." dedi.

Üreticilerden Mahmut Güngör ise yeni başlayan salatalık sezonundan umutlu olduklarını anlattı.

İşlerinin kolay olmadığını ifade eden Güngör, "Sabah 06.00'da işçilerimizi alıp seraya geliyoruz. İşçilerimiz 8 saat çalışıyor. Ürünlerimizi topluyoruz." diye konuştu.

Güngör, hasat ettikleri ürünleri İstanbul'da kendilerine ait tezgahlara göndererek tüketiciyle buluşturduklarını sözlerine ekledi.

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