0553 313 94 23

Bilal Erdoğan: Vatandaşlarımızı Ahlat'a bekliyoruz

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinliklerinin yapılacağı Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Çarho mesire alanında incelemelerde bulunarak, "Bütün vatandaşlarımızı Ahlat'ı görmeye, Malazgirt'i tanımaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:25
Bilal Erdoğan: Vatandaşlarımızı Ahlat'a bekliyoruz

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ülküsüyle ülkemizi geleceğe, aydınlık yarınlara taşıyalım istiyoruz." dedi.

Muş'un Malazgirt ilçesindeki basın toplantısının ardından beraberindekilerle Bitlis'in Ahlat ilçesine geçen Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinliklerinin yapılacağı Çarho mesire alanında incelemelerde bulundu.

Han çadırı, cirit, güreş ve okçuluk sahaları hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'ne nazır bir alanda Ahlatlıların önceden de mesire alanı olarak kullandığı yerde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerinin düzenleneceğini söyledi.

'BURADA BİN YILLIK TARİHİMİZ VAR'

Erdoğan, mesire alanında yapılacak oba meydanı, güreş, cirit ve atlı sporlar sahası, okçuluk alanı gibi yerlerde yıl boyunca vatandaşların hem piknik, hem spor yapabildikleri, ok atabildikleri, kıl çadırlardaki kültürel sergileri veya tanıtımları gezebildikleri bir yerin ilçeye kazandırılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada bin yıllık bir tarihimiz var. 8 binin üzerinde Selçuklu mezar taşının bulunduğu bir mezarlığımız var. Osmanlı dönemine dayanan tarihi camilerimiz var. Burası ecdadın Anadolu'yu İslamlaştırmak için dağıtım merkezi olarak kullandığı giriş noktası. İstiyoruz ki Malazgirt etkinlikleri çerçevesinde sadece Malazgirt değil Ahlat da bilinsin. Anadolu'daki tarihimiz gençlerimiz tarafından çok daha iyi idrak edilsin istiyoruz. Aynı zamanda nasıl ki burada Alparslan'ın ordusunda bütün ümmetin mensupları varsa, yeniden bizim ülkemizin birlik beraberliğine remiz olsun. 'Şucuydu, bucuydu, şu renkti, bu renkti, bu ırktı' diye konuşulmasın. Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ülküsüyle ülkemizi geleceğe, aydınlık yarınlara taşıyalım istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Ahlat'ı görmeye, Malazgirt'i tanımaya davet ediyoruz."

'HERKESİ AHLAT'A BEKLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Ahlat'ın geçmişte önemli yerleşim bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Ahlat'ın "Kubbet-ül İslam" (İslamiyet'in kubbeleri) olan 3 kentten biri olduğunu anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Kubbet-ül İslam, İslam'a şahsiyet yetiştiren, eserler üreten mekanların adıdır. Vatandaşlarımızın burayı özellikle gezmesini arzu ediyoruz. Geçen yıl buraya geldiğimizde dedelerimizin kabristanında bulunmanın huzurunu, maneviyatını yaşadık. İki gün etkinlikler olacak burada. Sultan Alparslan 24 Ağustos'ta buradaydı. 26 Ağustos'ta da Malazgirt'te. Biz de 24'ünde burada olacağız, etkinliklerimiz olacak. Gençlerimizi, herkesi buraya beklediğimizi ifade ediyorum. Okçular Vakfı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, bu yıl daha coşkulu anma programı idrak etmiş olacağız."

Etkinlik alanında Erdoğan'a, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, AK Parti İl Başkanı Nasrullah Tanglay ve kurum amirleri eşlik etti.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:25
  1. Van
  2. Muş
  3. Bitlis
  4. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız
  5. Bilal Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de hakimiyet alanlarındaki değişim sürüyor
    1. Suriye'de hakimiyet alanlarındaki..
    2. Arefe günü duası nedir?
    3. Bilal Erdoğan: Birlik ruhunu dünyaya..
    4. Katil Esed'in İngiliz karısı kanser oldu
    5. ABD ile kritik görüşme başladı
    6. Hangi hayvanlardan kurban kesilir?..
    7. Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    8. Meteoroloji'den Karadeniz'de yeni..
    9. Amerika'da 11 çocuğun kurtarıldığı..
    10. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    11. Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 4..
    12. ABD'de şok! Polisler bölgeye akın etti
    13. Kayseri'de cinayetlerin benzerliği..
    14. Beşiktaş Lask Linz maçı ne zaman saat..
    15. 2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı..
    16. Lavabodaki kireç lekesi nası çıkar?
    17. Birleşmiş Milletler Gazze'de yakıt..
    18. Bakan Cahit Turhan'dan İstanbul Yeni..
    19. Aydın'da Hint keneviri operasyonunda 2..
    20. Emekli maaşları ve 1000 TL Kurban..
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?