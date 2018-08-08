Bilal Erdoğan: Vatandaşlarımızı Ahlat'a bekliyoruz

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ülküsüyle ülkemizi geleceğe, aydınlık yarınlara taşıyalım istiyoruz." dedi.

Muş'un Malazgirt ilçesindeki basın toplantısının ardından beraberindekilerle Bitlis'in Ahlat ilçesine geçen Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinliklerinin yapılacağı Çarho mesire alanında incelemelerde bulundu.

Han çadırı, cirit, güreş ve okçuluk sahaları hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'ne nazır bir alanda Ahlatlıların önceden de mesire alanı olarak kullandığı yerde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerinin düzenleneceğini söyledi.

'BURADA BİN YILLIK TARİHİMİZ VAR'

Erdoğan, mesire alanında yapılacak oba meydanı, güreş, cirit ve atlı sporlar sahası, okçuluk alanı gibi yerlerde yıl boyunca vatandaşların hem piknik, hem spor yapabildikleri, ok atabildikleri, kıl çadırlardaki kültürel sergileri veya tanıtımları gezebildikleri bir yerin ilçeye kazandırılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada bin yıllık bir tarihimiz var. 8 binin üzerinde Selçuklu mezar taşının bulunduğu bir mezarlığımız var. Osmanlı dönemine dayanan tarihi camilerimiz var. Burası ecdadın Anadolu'yu İslamlaştırmak için dağıtım merkezi olarak kullandığı giriş noktası. İstiyoruz ki Malazgirt etkinlikleri çerçevesinde sadece Malazgirt değil Ahlat da bilinsin. Anadolu'daki tarihimiz gençlerimiz tarafından çok daha iyi idrak edilsin istiyoruz. Aynı zamanda nasıl ki burada Alparslan'ın ordusunda bütün ümmetin mensupları varsa, yeniden bizim ülkemizin birlik beraberliğine remiz olsun. 'Şucuydu, bucuydu, şu renkti, bu renkti, bu ırktı' diye konuşulmasın. Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ülküsüyle ülkemizi geleceğe, aydınlık yarınlara taşıyalım istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Ahlat'ı görmeye, Malazgirt'i tanımaya davet ediyoruz."

'HERKESİ AHLAT'A BEKLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Ahlat'ın geçmişte önemli yerleşim bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Ahlat'ın "Kubbet-ül İslam" (İslamiyet'in kubbeleri) olan 3 kentten biri olduğunu anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Kubbet-ül İslam, İslam'a şahsiyet yetiştiren, eserler üreten mekanların adıdır. Vatandaşlarımızın burayı özellikle gezmesini arzu ediyoruz. Geçen yıl buraya geldiğimizde dedelerimizin kabristanında bulunmanın huzurunu, maneviyatını yaşadık. İki gün etkinlikler olacak burada. Sultan Alparslan 24 Ağustos'ta buradaydı. 26 Ağustos'ta da Malazgirt'te. Biz de 24'ünde burada olacağız, etkinliklerimiz olacak. Gençlerimizi, herkesi buraya beklediğimizi ifade ediyorum. Okçular Vakfı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, bu yıl daha coşkulu anma programı idrak etmiş olacağız."

Etkinlik alanında Erdoğan'a, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, AK Parti İl Başkanı Nasrullah Tanglay ve kurum amirleri eşlik etti.