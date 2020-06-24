BİK Genel Müdürü Duran: "Yerel gazeteler dijital dönüşüme hazır olmalı"

KÜTAHYA (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yerel gazetelerin ileride yaşanabilecek dijital dönüşüme hazır olmaları gerektiğini bildirdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret eden Duran, daha sonra Valilik'teki toplantı salonunda yerel gazetelerin sahipleriyle bir araya geldi.

Duran, burada yaptığı konuşmada, yerel basının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İnternet medyasının yaygınlaştığını hatırlatan Duran, şunları kaydetti:

"Gazetelerin de internet üzerinden yayınları yapmalarını gerektiğini düşünüyoruz. Malum, internet medyasındaki haber akışı en hızlı haberciliktir. Bu hızın beraberinde yanlış habercilik de oluyor ama gazetelerde bu gazetenin baskıya kadar kontrol edebilme olanağı da var. İstiyoruz ki biz gazetelerimizin internet sayfaları da güncellensin, takip edilsin. İleride yaşanabilecek dönüşüm için gazeteler hazırlıklı olsun. Bu konuda eğitim çalışmalarımız var."

Yerel basının gelişmesi gerektiğini ifade eden Duran, "Yerel medya yerel demokrasinin kılcal damarlarıdır. Bizim her zaman göz bebeğimizdir." dedi.

Duran, Kütahya'da da BİK'in temsilciliğinin açılacağını sözlerine ekledi.