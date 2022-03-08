Biden’ın çeyrek asır önceki sözleri bomba! Her taşın altından büyük şeytan ABD çıkıyor

Rusya Ukrayna savaşı 13. gününe girerken, ortaya çıkan eski videolar tartışmaları alevlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 25 yıl önceki NATO ve Rusya'ya dair sözleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıyla yeniden gündeme geldi.

O dönem senatör olan Biden konuşmasında, "Baltık devletlerini NATO'ya kabul etmek, NATO-Rusya, ABD-Rusya ilişkileri için en şaşkınlık yaratacak şey olacaktır. Rusya'da dengeleri bozacak bir şey olsaydı bu Baltık ülkelerini NATO'ya kabul etmek olurdu" diyor.

ABD'nin oyunları

Biden'ın ortaya çıkan sözleriyle birlikte ABD'nin bölgeyi karıştırma politikalarını devreye alarak zayıflayan NATO'yu diriltme adına Ukrayna'yı kurban ettiği yorumları yapıldı.

Bilindiği üzere ABD’nin etkili siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler teorisyeni John Mearsheimer'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 2015 yılı konuşması yankı uyandırmıştı.

"Ukrayna bu işin sonunda çok fena duvara toslayacaktır"

Mearsheimer, Ukrayna'nın ABD başta olmak üzere batı ülkeleri tarafından acı bir sona doğru itildiğini, adeta kandırılarak Rusya'nın kucağına atıldığını anlatıyor.

Mearsheimer, "Burada olan şey Batı'nın Ukrayna'yı hayal alemine sürüklemesinden ibarettir. Ve Ukrayna bu işin sonunda çok fena duvara toslayacaktır. Benim savunduğum şey ise Ukrayna'yı tarafsız bir yer haline getirmek ve ekonomik olarak kalkındırmak. Rusya ve NATO arasındaki rekabetten çekip çıkarmak. Ukrayna için en iyi çözüm budur." diyor.