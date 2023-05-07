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Dünya Biden'dan emir: Bayrakları yarıya indirin
Dünya

Biden'dan emir: Bayrakları yarıya indirin

Yeniakit Publisher
2023-05-07 18:49:00 -
Biden'dan emir: Bayrakları yarıya indirin

ABD’nin Texas eyaletinde bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ve tüm kamu binaları ve arazilerinde 11 Mayıs gün batımına kadar bayrakların yarıya indirilmesini emretti.

Biden, Texas eyaletinde bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak, "kurbanlara saygı göstergesi olarak" Beyaz Saray'da ve tüm kamu binaları ve arazilerinde, tüm askeri karakollarda ve donanmaya bağlı gemilerde 11 Mayıs gün batımına kadar bayrakların yarıya indirilmesini emretti.

Texas eyaletinde yer alan Dallas şehrindeki alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır 7 kişi yaralanmıştı.

Diğer yandan Gun Violence Archive tarafından yapılan bir araştırmada, ABD’de bu yıl en az 198 silahlı saldırı gerçekleştiği ve bu sayının 2016'dan bu yana en yüksek seviye olduğu belirtildi.

 
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