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Dünya Biden'dan 'adaylık' açıklaması
Dünya

Biden'dan 'adaylık' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, 2024'teki başkanlık seçimleri için yeniden aday olma niyeti olduğunu ancak bu konuda resmi bir karar vermediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 23:31:00 -
Biden'dan 'adaylık' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletini ziyareti esnasında MSNBC televizyonuna röportaj verdi.

Sunucunun 2024 seçimlerine dair planını sorması üzerine Biden, "Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde. Bu kararı vermek için önümüzde zaman var." ifadelerini kullandı.

Biden, eşi Jill Biden'ın da kendisine 2024 adaylığı için destek olduğunu belirterek, "Şimdi aday olacağımı açıklarsam, o dakikadan itibaren aday gibi davranmam gerekir." dedi.

Öte yandan Biden'ın röportaj esnasında uyukladığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.

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