Biden imzalıyor: ABD'den kripto para hamlesi!

ABD’de Biden hükümeti uzun zamandır beklenen kripto para stratejisine dair kararnameyi imzalamaya hazırlanıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, kararnameyle ABD Hazine Bakanlığı’na ve bazı diğer kurumlara Merkez Bankası’nın dijital para birimi oluşturmasının yasal ve ekonomik etkilerini değerlendirme görevi verilecek.

Kaynaklardan biri 180 gün içerisinde kripto para politikasında önemli bir değişim olabileceğini belirterek “Bu, Merkez Bankası’nın dijital para birimi oluşturmasında atılan bir adım” değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray geçen sene gittikçe artan siber suçlarla mücadele etmek ve kripto para piyasasının etkin gözetimi amacıyla bazı adımlar atacaklarını duyurmuştu.

Biden’ın bu adımı, Rusya’nın Batı’nın ekonomik yaptırımlarıyla mücadele etmek için kripto para kullanımına yöneleceği endişelerinin ardından geldi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen geçen sene dijital piyasalarda kripto paraların yanlış kullanımının risk oluşturduğu uyarısında bulunmuş, ancak yeni finansal teknolojilerin suçla mücadele ve gelir eşitsizliğini düşürmek gibi bazı konularda destekleyici olacağını ifade etmişti.