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Dünya Biden Gazze'de ateşkes için tarih verdi
Dünya

Biden Gazze'de ateşkes için tarih verdi

Yeniakit Publisher
2024-02-27 02:57:00 -
Biden Gazze'de ateşkes için tarih verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese çok yakın olunduğunu ve gelecek pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanabileceğini açıkladı. Biden, ABD'de özellikle Müslümanların oylarına hayati ihtiyaç duyuyor.

ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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