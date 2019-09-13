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Bıçaklama zanlısı Çelikten’in avukatlarından "Yakalanmadı, teslim oldu" açıklaması

Adana’da kız meselesi yüzünden kavga ettiği genci bıçaklayarak ağır yaralayan zanlının, avukatı, müvekkilinin yakalanmadığı, kendisinin teslim olduğunu açıkladı.

13 Eylül 2019 Cuma 09:43
Bıçaklama zanlısı Çelikten’in avukatlarından "Yakalanmadı, teslim oldu" açıklaması

Adana’da kız meselesi yüzünden kavga ettiği genci bıçaklayarak ağır yaralayan zanlının, avukatı, müvekkilinin yakalanmadığı, kendisinin teslim olduğunu açıkladı.


Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Şeyhmus Yeniay (24) ile Velat Çelikten kız meselesi yüzünden 28 Mayıs günü tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Velat Çelikten bıçakla Yeniay’ı yaraladı. Velat Çelikten olay yerinden kaçarken 4 yerinden bıçaklanan Yeniay, vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Velat Çelikten ise 12 Eylül Perşembe günü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Velat Çelikten’in avukatları Pınar Gül ile Mahir Dönmez yaptıkları açıklamada müvekkillerinin kendisinin teslim olduğunu belirterek şunları kaydetti:


”27 Mayıs 2019 tarihinde, bir kafede nişanlısının eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen, Şehmus Yeniay tarafından saldırıya uğrayan Velat Çelikten bu gün avukatları Av. Pınar Gül ve Av. Mahir Dönmez ile birlikte Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. Adana’nın tanınmış ailelerinden biri olan Çelikten ailesinin oğlu olan antrenör Velat Çelikten, 28 Nisan 2019 tarihinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in ve milletvekillerinin de katıldığı görkemli bir törenle nişanlanmış, Nişan yüzüklerini ise Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin takmıştı. Nişan töreninden sonra 27 Mayıs 2019 tarihinde Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Smol Cafe önünde yaşanılan kavgada Şehmus Yeniay’ın yaralandığı olayda hafif yaralanan Velat Çelikten, saldırıya uğradığını, hiçbir suçu olmadığını, olayda mağdur olanın kendisi olduğunu ileri sürdü. Adli işlemlerin tamamlanması için Emniyet Müdürlüğü’ne gelen Velat Çelikten işlemlerin tamamlanması üzerine Adliyeye sevk edildi.”

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:43
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