Beynine saplanmış yemek çubuklarıyla 5 ay yaşamış!

Şiddetli baş ağrıları, burun akıntısı ve hatta görme kaybı yaşayan Vietnamlı ismi verilmeyen adam, hastanenin acil servisine kaldırıldı. Doktorlar 35 yaşındaki adama semptomlarına neyin sebep olabileceğine dair herhangi bir belirti olup olmadığını sordu ancak kendisi de bu sonucu beklemiyordu.

Quang Binh eyaletinin Dong Hoi şehrindeki Küba Dostluk Hastanesi personeli, sorunun temeline inmek için beyin taraması gerçekleştirdi.

Karşılaştıkları sonuçlar karşısında doktorlar da şaşkına döndü.

Normalde kafa travmasının neden olduğu, olağandışı fakat yaşamı tehdit eden bir acil durumu olan tansiyon pnömosefali hastası olduğunu fark etmediler.

Ancak uzmanlar, 24 Kasım'da muayene edildiğinde burnundan kafatasına giren kırık yemek çubuklarını keşfettiler.

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Ailesi, beş ay önce bir kavgaya karıştığında yemek çubuklarının burnuna girmiş olabileceğine inanıyor.

O sırada yaralanmış ve hastaneye kaldırılmış olan genç adamın beynine saplanan yemek çubukları o zaman bulunamadı ve burnunda herhangi bir anormallik bildirilmedi.

Doktorların söylediklerinden sonra şaşkına dönen hasta, kavgada ne olduğunu tam olarak hatırlamadığını ancak yüzünden bıçaklandığını düşündüğünü söyledi.

Şimdi, yemek çubukları birbirine çarparken diğer adamın burnuna sokmuş olması gerektiğine inanıyor.

Muayeneden sonra doktorlar burundan endoskopik ameliyatla çubukları aldılar. Hastanede tedavisi süren adamın durumu ise şu anlık stabil.

Beyin cerrahisi bölüm başkanı Dr. Nguyen Van Man, bunun 'çok nadir' bir vaka olduğunu söyledi.