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Yerel Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası anbean kameraya yansıdı
Yerel

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası anbean kameraya yansıdı

Beylikdüzü'nde 3 metrobüsün çarpıştığı zincirleme kaza cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 20:16:00 -
Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası anbean kameraya yansıdı

Beylikdüzü’nde henüz bilinmeyen bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, karşı şeritten gelen başka bir metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka metrobüsün ise çarpışan araçlara arkadan çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Belediye Durağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, karşı şeritten gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kaza cep telefonu kamerasına yansıdı

Arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak çarpışan araçlara arkadan çarptı. Yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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