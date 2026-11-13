Beylikdüzü'nde zincirleme kaza! Tırın çarptığı otomobil İETT otobüsüne savruldu: Yaralılar var
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İstanbul Beylikdüzü'nde tır, otomobil ve İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası paniğe neden oldu. Tırın çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Seyir halindeki tırın önündeki otomobile çarpmasıyla başlayan kaza, otomobilin kontrolden çıkarak İETT otobüsüne çarpmasıyla büyüdü.
TIRIN ÇARPTIĞI OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI
Kaza, Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bulvarda seyir halinde bulunan tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde ilerleyen otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı güzergâhta bulunan İETT otobüsüne çarparak durabildi.
Üç aracın karıştığı zincirleme kaza, bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ VE OTOBÜSTEKİ YOLCU YARALANDI
Kazanın ardından yapılan ilk belirlemelerde, otomobil sürücüsü ile İETT otobüsünde yolcu olarak bulunan bir kişinin yaralandığı tespit edildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
Zincirleme kaza nedeniyle Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda trafik akışı olumsuz etkilendi.
Polis ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemleri alırken, araçların geçişlerini kontrollü şekilde sağlamak amacıyla çalışma yürüttü.
Kazaya karışan araçlar nedeniyle bulvarda trafik yoğunluğu oluştu.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Tırın otomobile hangi nedenle çarptığı henüz netlik kazanmazken, kazanın meydana geliş koşullarının belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.
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