Beyaz ayakkabı evde nasıl temizlenir ve parlatılır? Sararan beyaz ayakkabı beyazlatma

Peki, temizlenmesi oldukça zor görünen beyaz ayakkabılar sararmadan parlaklığı gitmeden nasıl temizlenir? Beyaz ayakkabı temizlemenin püf noktaları

Beyaz ayakkabı evde nasıl temizlenir ve parlatılır? Pratik bilgiler

Beyaz spor ayakkabılarınızın bağlarını çıkardıktan sonra çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Daha sonra bağcıklarınızı elde yıkayarak temiz bir görüntüye ulaştırabilirsiniz. Beyaz spor ayakkabıları sabun, karbonat ve sudan oluşan kabın içerisinde tutarak beyazlatabilirsiniz.

Beyaz spor ayakkabıları konusunda bulaşık sabunu en etkili çözümler arasındadır. Ardından ayakkabınızın iç ve dış kısmını bir diş fırçası kullanarak temizleyebilirsiniz. Daha sonra beyaz ayakkabıları iyice durulayabilirsiniz. Beyaz ayakkabıları üzerinde yer alan fazla ıslaklığı bir havlu yardımıyla kolayca alabilirsiniz.

Beyaz ayakkabıların bağcıklarını sökerek yıkamaya başlıyoruz. Beyaz ayakkabıları tamamen yıkadıktan sonra yumuşak fırça kullanarak taban bölgesini temizliyoruz. Bu sayede beyaz ayakkabı tabandaki kirler yok olmaya başlayacaktır.

Beyaz ayakkabıları tam anlamı ile örtecek kadar ılık su doldurup temizleyici eklemeye başlayın. Diş fırçasına macun sürerek fırçalama yöntemi ile ayakkabıları temizleyebilirsiniz.

Beyaz ayakkabıları temizleme esnasında çamaşır suyu ve makine deterjanı kullanmamanız gerekmektedir. Beyaz ayakkabıları temizlemek için tekrardan leğene ılık su doldurarak şampuan dökmeniz gerekir.

Ayakkabılara daha sonra şampuan dökerek köpürtmelisiniz. Bu uygulama da yarım saat beklenmektedir. Bu süre içerisinde ayakkabıları çıkartarak tamamen yıkamaya alabilirsiniz.

Ayakkabının beyaz kısmı sarardı nasıl temizlenir?

Sararan ayakkabı tabanı nasıl temizlenir?

Ayakkabının tabanını hafifçe nemlendirin. Çok ıslak olmaması bir sonraki adım için önemlidir. Bir diş fırçasının üzerine bir miktar Cif Krem dökün ve oval hareketlerle tabanı temizleyin. Nemli bir bez yardımı ile ayakkabınızın tabanını temizleyin.

Ayakkabı tabanı neden Sararır?

Beyaz ayakkabılar iki sebepten dolayı sararırlar. Birincisi kirlenmekten kaynaklı sararmayken, diğer güneşten kaynaklı sararmaktır. Kirler ayakkabı yüzeyinde biriktikçe ve eğer çamur ya da toprak kaynaklı değil de asidik, ter kaynaklı bir kirlenmeyse ayakkabı sararacaktır.

Sararan ayakkabı kenarı nasıl beyazlatılır?

1 Yemek kaşığı karbonatın içine 1 çorba kaşığı su ilave edin ve macun kıvamında bir karışım hazırlayın. Bu karışımı eski bir diş fırçası yardımıyla sararan ayakkabılarınıza sürün. 30-45 Dakika bu şekilde bekletin ve temiz nemli bir bezle silin. Limon doğal bir ağartıcıdır.

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