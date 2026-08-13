  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alihan Kuriş soruşturması genişliyor! O ildeki şirketlere yakın mercek Gazilerden hak arayışlarında büyük destek veren Akit’e teşekkür ziyareti! Akit ailesinden Allah razı olsun CHP Sözcüsü Sarı’dan Çerçeve Yasa açıklaması! "Biz bu meseleyi asla pazarlık konusu yapmadık" Gençlerin çığlığı duyuldu! Belediye ve aşiretler karar aldı: ‘Dinde yeri yok’ denilerek resmen yasaklandı! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 Organize Suç Örgütü Elebaşı Türkiye’ye iade edildi Resmi açıklama yapıldı! Dev turnuva İstanbul'da düzenlenecek Hak ve hakikatle geçen bir ömür! Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yad edildi Dört büyüklerin geliri 45 milyar lirayı aştı Penceresiz, rutubetli evlere fahiş kira! Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! Zirvede yine Bayraktarlar var
Kadın - Aile Besleyici bal maskeleri cilt tipine göre: Yanına o katılırsa kuruyan ciltleri derinden etkileyecek! Bala talep yağıyor
Kadın - Aile

Besleyici bal maskeleri cilt tipine göre: Yanına o katılırsa kuruyan ciltleri derinden etkileyecek! Bala talep yağıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Besleyici bal maskeleri cilt tipine göre: Yanına o katılırsa kuruyan ciltleri derinden etkileyecek! Bala talep yağıyor

Her ne kadar kırışıklıklar yaşamımızda doğal ve kaçınılmaz olsa da bunlara önlem olarak çeşitli yollara başvururuz. Doğal bal maskeleriyle kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olabiliriz. Doğal balı cildinize sürüp uyuyabilirsiniz. Kuruyan cildi bal, derinlemesine besler. Cilt tipine uygun doğru malzemelerle karıştırıldığında ise yüzde oluşan kuruluğu gidermeye, cilde canlılık ve parlaklık kazandırmaya yardımcı olabilir.

Her ne kadar kırışıklık yaşamımızda doğal ve kaçınılmaz olsa da buna önlem olarak çeşitli yollara başvururuz. Botoks ve cerrahi yöntemler dışında doğal maskeler de kırışıklarımıza çözüm bulabiliriz. Besleyici bal maskeleri, cildinizi besleyerek, cilt bakımınızı yapıp, bu soruna çözüm olabilir. Besleyici bal maskeleri sayesinde cilt tipinize uygun bakımınızı yapabilirsiniz.

Kırışıklık İçin Bal Maskesi Tarifi

Malzemeler;

1 çay kaşığı bal.
1 çay kaşığı tereyağı.

Tereyağını oda sıcaklığında bekletip, yumuşak bir kıvama getirin. Sonrasında balla krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Temiz cilde uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra temiz bir pamukla temizleyin. Son olarak gece kreminizi sürüp, uyuyabilirsiniz.

Sivilce Lekeleri İçin Bal Maskesi

Malzemeler;

Yarım çay kaşığı tarçın
Yarım çay kaşığı limon suyu (limon suyunu fazla kullanırsanız cildiniz kuruyabilir)
1 çay kaşığı bal
Yukarıdaki malzemeleri bir kâseye alın ve yoğun kıvamlı bir hale gelinceye kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımı yüzünüze sürdükten sonra 30 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla yıkayın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra gözeneklerinizin tıkanmaması için soğuk suyla bir kez daha yıkayın.

Nemlendirici Bal Maskesi

Malzemeler;

1 yemek kaşığı avokado.
1 çay kaşığı Hindistancevizi yağı.
1 çay kaşığı bal.
Maskeyi hazırlamak için önce avokadoyu iyice ezin. Daha sonra balı ve 1 çay kaşığı kadar hindistancevizi yağını ekleyin ve iyice karıştırın. Yüzünüze sürdükten sonra 15 dakika bekleyin. Ilık suyla yüzünüzü yıkayın. Doğal balına ekle, zarar vermeden yüzünüzü yıkayın.

Sivilcelere Karşı Bal Maskesi

Malzemeler;

1 çay kaşığı yulaf.
1 çay kaşığı portakal kabuğu.
1 çay kaşığı bal.
Malzemeleri karıştırın ve masaj yaparak cildinize yedirin. 15 dakika bekletip ılık suyla yıkayın. Balı şifa niyetiyle alan çok sayıda vatandaş var. Doğal ortamda üretilmesi nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Kuru Ciltler İçin Bal Maskesi

Malzemeler;

1 yumurta.
1 yemek kaşığı bal.
Yumurta ve balı iyice karıştırın. Karışımı yüzünüze sürüp 20 dakika kadar (yumurta kuruyuncaya kadar) bekletin ve ılık suyla yıkayın. Bu maskeyi cildiniz çok kuruysa haftada 2 kez, sonrasında ise haftada 1 kez kullanabilirsiniz.

Hassas Ciltler İçin Bal Maskesi

Malzemeler;

Yarım muz.
1 yemek kaşığı yulaf.
1 yumurta.
Yulafı ve muzu ezdikten sonra bir kâseye alın ve yumurtayı ekleyip iyice karıştırın. Karışımı parmak uçlarınızla tüm yüzünüze sürüp 15 dakika bekletin. Bol ılık suyla yıkayın.

Yağlı Ciltler İçin Bal Maskesi

Malzemeler;

1 büyük haşlanmış havuç.
1 yemek kaşığı bal.
Havuçları ezdikten sonra balı ekleyip karıştırın ve soğuması için 10 dakika buzdolabında bekletin. Hazırladığınız karışımı yüzünüze sürüp 10 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın.

Bal Maskesi

Eğer elinizde sadece bal varsa, ya da karışım yapmak istemiyorsanız sadece balı yüzünüze dairesel hareketler yaparak sürün ve 10 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Sonrasında gözeneklerinizi dikkate alarak soğuk suyla yıkamayı unutmayınız. Bu uygulamayı haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.

Sivilcelere yatkın bir cildiniz varsa, besleyici bal maskeleri cildinizin bakterilerden temizlenmesine yardımcı olacaktır. Elimizin altında bu kadar faydalı, doğal bir besin varken, çok para harcayıp pahalı ürünler almaya gerek duymuyoruz.

Bala yoğun talep var: Bal, havadan cilde nem çeken güçlü bir doğal nemlendirici (humektan) maddedir. Kuru ve pullanan ciltlerin esneklik kazanmasına ve cilt bariyerinin beslenmesine yardımcı olur. Bal, güçlü bir doğal nemlendirici ve nem tutucudur. Kuru ciltleri derinlemesine besler, pullanmayı azaltır ve cildin yumuşamasını sağlar.

Kuruyan ciltleri derinden etkileyecek maske...

Kuru ve Pul Pul Dökülen Ciltler İçin

Avokado ve Bal Maskesi: Yarım olgun avokadoyu ezin. 1 yemek kaşığı bal ile karıştırın. Yüzünüzde 15 dakika bekletip ılık suyla durulayın.

Bal, Badem ve Yoğurt Maskesi: 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay kaşığı öğütülmüş badem ve 1 yumurta sarısını karıştırın. Cildinizi derinlemesine besler.

Hem B vitamini zengini hem kalsiyum! Hadislerde de şifa yöntem diye geçiyor: Tüketen doktora muhtaç olmuyor
Hem B vitamini zengini hem kalsiyum! Hadislerde de şifa yöntem diye geçiyor: Tüketen doktora muhtaç olmuyor

Kadın - Aile

Hem B vitamini zengini hem kalsiyum! Hadislerde de şifa yöntem diye geçiyor: Tüketen doktora muhtaç olmuyor

İki havayolu şirketi mevcut iş birliğini genişletiyor! Havayolu devinden sürpriz karar
İki havayolu şirketi mevcut iş birliğini genişletiyor! Havayolu devinden sürpriz karar

Dünya

İki havayolu şirketi mevcut iş birliğini genişletiyor! Havayolu devinden sürpriz karar

Skolyozun tedavisi erken tanıyla kontrol altına alınabilir: Omurga eğriliğinin derecesi büyük önem taşır
Skolyozun tedavisi erken tanıyla kontrol altına alınabilir: Omurga eğriliğinin derecesi büyük önem taşır

Sağlık

Skolyozun tedavisi erken tanıyla kontrol altına alınabilir: Omurga eğriliğinin derecesi büyük önem taşır

Bayraktar drone takımı Şırnak'tan kupayla döndü! Havada bir başarıya daha imza attılar
Bayraktar drone takımı Şırnak'tan kupayla döndü! Havada bir başarıya daha imza attılar

Teknoloji-Bilişim

Bayraktar drone takımı Şırnak'tan kupayla döndü! Havada bir başarıya daha imza attılar

Ayakkabı dünyasından giyime kadar... 2026 Sonbahar kombinleri: 3 renk öne çıkıyor
Ayakkabı dünyasından giyime kadar... 2026 Sonbahar kombinleri: 3 renk öne çıkıyor

Kadın - Aile

Ayakkabı dünyasından giyime kadar... 2026 Sonbahar kombinleri: 3 renk öne çıkıyor

Her gün tüketiliyor: Filtre kahveyi böyle içmenin bize 5 faydası var ama zarar veriyor
Her gün tüketiliyor: Filtre kahveyi böyle içmenin bize 5 faydası var ama zarar veriyor

Kadın - Aile

Her gün tüketiliyor: Filtre kahveyi böyle içmenin bize 5 faydası var ama zarar veriyor

Yöresel lezzetler için Malatya'da yemek yarışmasında Tiritli köfte yapıldı... Sadece bu yemekten ibaret değil...
Yöresel lezzetler için Malatya'da yemek yarışmasında Tiritli köfte yapıldı... Sadece bu yemekten ibaret değil...

Kadın - Aile

Yöresel lezzetler için Malatya'da yemek yarışmasında Tiritli köfte yapıldı... Sadece bu yemekten ibaret değil...

Kasa kasa alınan domates tezgahta mı yoksa buzdolabında mı saklanır? Sırrı ortaya çıktı tartışmaya neden oluyor
Kasa kasa alınan domates tezgahta mı yoksa buzdolabında mı saklanır? Sırrı ortaya çıktı tartışmaya neden oluyor

Kadın - Aile

Kasa kasa alınan domates tezgahta mı yoksa buzdolabında mı saklanır? Sırrı ortaya çıktı tartışmaya neden oluyor

Yastığın altında tuz koyun: Bakın neye iyi gelir? 1 günde etkisiyle evin havası değişecek
Yastığın altında tuz koyun: Bakın neye iyi gelir? 1 günde etkisiyle evin havası değişecek

Kadın - Aile

Yastığın altında tuz koyun: Bakın neye iyi gelir? 1 günde etkisiyle evin havası değişecek

1 diş yiyen doktora gitmiyor! Kastamonu Taşköprü ata tohumu mirasıyla bir hazine: İşte bunu duyan yiyor
1 diş yiyen doktora gitmiyor! Kastamonu Taşköprü ata tohumu mirasıyla bir hazine: İşte bunu duyan yiyor

Kadın - Aile

1 diş yiyen doktora gitmiyor! Kastamonu Taşköprü ata tohumu mirasıyla bir hazine: İşte bunu duyan yiyor

Her gün yaptığımız bu alışkanlık kemik erimesinden pek çok sağlık sorununa yol açıyor
Her gün yaptığımız bu alışkanlık kemik erimesinden pek çok sağlık sorununa yol açıyor

Sağlık

Her gün yaptığımız bu alışkanlık kemik erimesinden pek çok sağlık sorununa yol açıyor

Ne elma ne üzüm en sağlıklı sirke oymuş! Mideyi pamuk gibi yapıyor
Ne elma ne üzüm en sağlıklı sirke oymuş! Mideyi pamuk gibi yapıyor

Kadın - Aile

Ne elma ne üzüm en sağlıklı sirke oymuş! Mideyi pamuk gibi yapıyor

1 avuç meyveyle tatlılığını bastırın bakın ne oluyor! Mucizevi baharat: Süper gıda adeta doğal kalkan
1 avuç meyveyle tatlılığını bastırın bakın ne oluyor! Mucizevi baharat: Süper gıda adeta doğal kalkan

Kadın - Aile

1 avuç meyveyle tatlılığını bastırın bakın ne oluyor! Mucizevi baharat: Süper gıda adeta doğal kalkan

Böyle güçlü antidoksan deposu ile hastalıklara savaş açın: Uzmanların önerdiği Turna yemişi yakın mercek altında
Böyle güçlü antidoksan deposu ile hastalıklara savaş açın: Uzmanların önerdiği Turna yemişi yakın mercek altında

Kadın - Aile

Böyle güçlü antidoksan deposu ile hastalıklara savaş açın: Uzmanların önerdiği Turna yemişi yakın mercek altında

Evlilikler ekran başında yıpranıyor
Evlilikler ekran başında yıpranıyor

Kadın - Aile

Evlilikler ekran başında yıpranıyor

Oyun oynamayan çocukta hangi problem var? fiziksel, motor, duyusal sorun ne? Merak edilen soru bu oldu
Oyun oynamayan çocukta hangi problem var? fiziksel, motor, duyusal sorun ne? Merak edilen soru bu oldu

Kadın - Aile

Oyun oynamayan çocukta hangi problem var? fiziksel, motor, duyusal sorun ne? Merak edilen soru bu oldu

11 Yaşında Türk öğrenci dünya rekoru kırdı: Kaç tane ülkeyi geride bıraktı, görenler şaşırdı
11 Yaşında Türk öğrenci dünya rekoru kırdı: Kaç tane ülkeyi geride bıraktı, görenler şaşırdı

Hayat-Aktüel

11 Yaşında Türk öğrenci dünya rekoru kırdı: Kaç tane ülkeyi geride bıraktı, görenler şaşırdı

Ünlü mücevher markası rotasını değiştirdi: Gümüş yerine platin yapacak! Bir dönem herkesin bileğindeydi
Ünlü mücevher markası rotasını değiştirdi: Gümüş yerine platin yapacak! Bir dönem herkesin bileğindeydi

Aktüel

Ünlü mücevher markası rotasını değiştirdi: Gümüş yerine platin yapacak! Bir dönem herkesin bileğindeydi

Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısına soruşturma başlatıldı: LGBT destekçisinden yine skandal yine rezalet
Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısına soruşturma başlatıldı: LGBT destekçisinden yine skandal yine rezalet

Aktüel

Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısına soruşturma başlatıldı: LGBT destekçisinden yine skandal yine rezalet

Öksürük kesen ve enerji veren müthiş karışım!
Öksürük kesen ve enerji veren müthiş karışım!

Kadın - Aile

Öksürük kesen ve enerji veren müthiş karışım!

Bal Sirkesinin 11 faydası ve tarifi doğal içecekle kalbi koruyun
Bal Sirkesinin 11 faydası ve tarifi doğal içecekle kalbi koruyun

Kadın - Aile

Bal Sirkesinin 11 faydası ve tarifi doğal içecekle kalbi koruyun

Tarçın kaç kalori? Hoş kokusuna talep yağıyor
Tarçın kaç kalori? Hoş kokusuna talep yağıyor

Kadın - Aile

Tarçın kaç kalori? Hoş kokusuna talep yağıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23