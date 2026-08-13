Besleyici bal maskeleri cilt tipine göre: Yanına o katılırsa kuruyan ciltleri derinden etkileyecek! Bala talep yağıyor
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Her ne kadar kırışıklıklar yaşamımızda doğal ve kaçınılmaz olsa da bunlara önlem olarak çeşitli yollara başvururuz. Doğal bal maskeleriyle kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olabiliriz. Doğal balı cildinize sürüp uyuyabilirsiniz. Kuruyan cildi bal, derinlemesine besler. Cilt tipine uygun doğru malzemelerle karıştırıldığında ise yüzde oluşan kuruluğu gidermeye, cilde canlılık ve parlaklık kazandırmaya yardımcı olabilir.
Her ne kadar kırışıklık yaşamımızda doğal ve kaçınılmaz olsa da buna önlem olarak çeşitli yollara başvururuz. Botoks ve cerrahi yöntemler dışında doğal maskeler de kırışıklarımıza çözüm bulabiliriz. Besleyici bal maskeleri, cildinizi besleyerek, cilt bakımınızı yapıp, bu soruna çözüm olabilir. Besleyici bal maskeleri sayesinde cilt tipinize uygun bakımınızı yapabilirsiniz.
Kırışıklık İçin Bal Maskesi Tarifi
Malzemeler;
1 çay kaşığı bal.
1 çay kaşığı tereyağı.
Tereyağını oda sıcaklığında bekletip, yumuşak bir kıvama getirin. Sonrasında balla krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Temiz cilde uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra temiz bir pamukla temizleyin. Son olarak gece kreminizi sürüp, uyuyabilirsiniz.
Sivilce Lekeleri İçin Bal Maskesi
Malzemeler;
Yarım çay kaşığı tarçın
Yarım çay kaşığı limon suyu (limon suyunu fazla kullanırsanız cildiniz kuruyabilir)
1 çay kaşığı bal
Yukarıdaki malzemeleri bir kâseye alın ve yoğun kıvamlı bir hale gelinceye kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımı yüzünüze sürdükten sonra 30 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla yıkayın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra gözeneklerinizin tıkanmaması için soğuk suyla bir kez daha yıkayın.
Nemlendirici Bal Maskesi
Malzemeler;
1 yemek kaşığı avokado.
1 çay kaşığı Hindistancevizi yağı.
1 çay kaşığı bal.
Maskeyi hazırlamak için önce avokadoyu iyice ezin. Daha sonra balı ve 1 çay kaşığı kadar hindistancevizi yağını ekleyin ve iyice karıştırın. Yüzünüze sürdükten sonra 15 dakika bekleyin. Ilık suyla yüzünüzü yıkayın. Doğal balına ekle, zarar vermeden yüzünüzü yıkayın.
Sivilcelere Karşı Bal Maskesi
Malzemeler;
1 çay kaşığı yulaf.
1 çay kaşığı portakal kabuğu.
1 çay kaşığı bal.
Malzemeleri karıştırın ve masaj yaparak cildinize yedirin. 15 dakika bekletip ılık suyla yıkayın. Balı şifa niyetiyle alan çok sayıda vatandaş var. Doğal ortamda üretilmesi nedeniyle yoğun ilgi görüyor.
Kuru Ciltler İçin Bal Maskesi
Malzemeler;
1 yumurta.
1 yemek kaşığı bal.
Yumurta ve balı iyice karıştırın. Karışımı yüzünüze sürüp 20 dakika kadar (yumurta kuruyuncaya kadar) bekletin ve ılık suyla yıkayın. Bu maskeyi cildiniz çok kuruysa haftada 2 kez, sonrasında ise haftada 1 kez kullanabilirsiniz.
Hassas Ciltler İçin Bal Maskesi
Malzemeler;
Yarım muz.
1 yemek kaşığı yulaf.
1 yumurta.
Yulafı ve muzu ezdikten sonra bir kâseye alın ve yumurtayı ekleyip iyice karıştırın. Karışımı parmak uçlarınızla tüm yüzünüze sürüp 15 dakika bekletin. Bol ılık suyla yıkayın.
Yağlı Ciltler İçin Bal Maskesi
Malzemeler;
1 büyük haşlanmış havuç.
1 yemek kaşığı bal.
Havuçları ezdikten sonra balı ekleyip karıştırın ve soğuması için 10 dakika buzdolabında bekletin. Hazırladığınız karışımı yüzünüze sürüp 10 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın.
Bal Maskesi
Eğer elinizde sadece bal varsa, ya da karışım yapmak istemiyorsanız sadece balı yüzünüze dairesel hareketler yaparak sürün ve 10 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Sonrasında gözeneklerinizi dikkate alarak soğuk suyla yıkamayı unutmayınız. Bu uygulamayı haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.
Sivilcelere yatkın bir cildiniz varsa, besleyici bal maskeleri cildinizin bakterilerden temizlenmesine yardımcı olacaktır. Elimizin altında bu kadar faydalı, doğal bir besin varken, çok para harcayıp pahalı ürünler almaya gerek duymuyoruz.
Bala yoğun talep var: Bal, havadan cilde nem çeken güçlü bir doğal nemlendirici (humektan) maddedir. Kuru ve pullanan ciltlerin esneklik kazanmasına ve cilt bariyerinin beslenmesine yardımcı olur. Bal, güçlü bir doğal nemlendirici ve nem tutucudur. Kuru ciltleri derinlemesine besler, pullanmayı azaltır ve cildin yumuşamasını sağlar.
Kuruyan ciltleri derinden etkileyecek maske...
Kuru ve Pul Pul Dökülen Ciltler İçin
Avokado ve Bal Maskesi: Yarım olgun avokadoyu ezin. 1 yemek kaşığı bal ile karıştırın. Yüzünüzde 15 dakika bekletip ılık suyla durulayın.
Bal, Badem ve Yoğurt Maskesi: 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay kaşığı öğütülmüş badem ve 1 yumurta sarısını karıştırın. Cildinizi derinlemesine besler.
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