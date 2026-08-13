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Yerel Serinlemek için gölete girmişti! 18 yaşındaki talihsiz gençten acı haber geldi!
Yerel

Serinlemek için gölete girmişti! 18 yaşındaki talihsiz gençten acı haber geldi!

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Serinlemek için gölete girmişti! 18 yaşındaki talihsiz gençten acı haber geldi!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla Sakarya Nehri kenarındaki gölete giren 18 yaşındaki Ahmet Sarıoğlu boğularak hayatını kaybetti. Ekiplerin saatler süren arama çalışmaları sonucunda talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde arkadaşıyla serinlemek için Sakarya Nehri kenarında bulunan gölete giren 18 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Fevziye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, E.Y. ile Ahmet Sarıoğlu (18) serinlemek için Sakarya Nehri kenarında bulunan gölete girdi. Burada boğulma tehlikesi geçiren iki arkadaştan E.Y. zorluklarla kendini dışarı atarken Sarıoğlu, gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, gölette inceleme yaptı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren su üstü ve su altı aramalarında 18 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sarıoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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