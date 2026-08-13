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Gündem Gençlerin çığlığı duyuldu! Belediye ve aşiretler karar aldı: ‘Dinde yeri yok’ denilerek resmen yasaklandı!
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Gençlerin çığlığı duyuldu! Belediye ve aşiretler karar aldı: ‘Dinde yeri yok’ denilerek resmen yasaklandı!

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Gençlerin çığlığı duyuldu! Belediye ve aşiretler karar aldı: ‘Dinde yeri yok’ denilerek resmen yasaklandı!

Evlilik oranlarının düşmesi, doğum hızının tarihin en düşük seviyesine gerilemesi ve özellikle gençlerin son zamanlarda düzenledikleri eylemler Şanlıurfa’da evlilik çağındaki çocukları ve aileleri perişan eden 'başlık parası' geleneği yasaklanıyor. Geçtiğimiz haftalarda aşiretlerin ‘dinde yeri yok’ denilerek son verdiği gelenek, Siverek Belediyesi tarafından da resmen yasaklandı.

Türkiye'de milli güvenlik sorunu haline gelen doğum hızının en düşük seviyelere gerilemesi, evlilik oranlarının düşmesi ve gençlerin son zamanlardaki eylemleri aşiretleri yeni bir karar almaya zorladı. Yeni bir ev dizmenin ve düğün masraflarının milyonları bulduğu günümüzde gençlerin bu sıkıntılarına, Türkiye'nin bazı kesimlerinde bir de 'başlık parası' geleneği de ekleniyordu. 

Sıklıkla eleştirilen bu gelenek için harekete geçen yetkililer, aşiretler ile bir araya gelerek başlık parası uygulamasını yasaklamaya başladı. 

DİNDE YERİ YOK

Şanlıurfa'da toplanan aşiretler, aldıkları ortak karar ile 'başlık parası' uygulamasının dinen de uygun olmadığını söyledi ve kız çocuğu olan ailelere düğün öncesinde hiçbir suretle başlık parası istememeleri çağrısında bulundu.  Sözlü uyarıya rağmen çağ dışı uygulamanın sürdürüldüğünün raporlanması üzerine bu kez duruma yetkili isimler de el attı.

BELEDİYE MECLİSİ YASAK KARARI ALABİLİR Mİ?

Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, meclis toplantısında gündeme taşıdığı 'başlık parası' tartışması sonucunda sürpriz bir kararın alınmasına zemin hazırladı. Bucak, “Mayıs ayı meclis toplantısında gündeme gelmişti. Komisyonda böyle bir karar alınca bende bu süreçte belediye meclisinin böyle bir yetkisi var mı, bu konuyla ilgili karar alabilir miyiz diyerek araştırdım. Böyle bir karar alabiliyormuşuz. Yani meclis böyle bir karar alıp mülki idare amirliğine, güvenlik güçlerine ve ilgili kurumlara yazı yazarak başlık parasının meclis tarafından kaldırıldığını deklare edebiliyor. Bu benim için çok önemli bir konudur. Bunu gündeme getiren ve hazırlayan özellikle kadın meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" şu ifadeleri kullandı. 

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Yorumlar

Urfalı Zahid

İnşallah yüksek bedelli mihir konusunda da bir yasak kararı alırlar.
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