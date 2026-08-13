Ukrayna’dan Putin usulü intikam! Rusya tarafına geçen subay bombalı suikastla öldürüldü

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da bir Rus askeri subayı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Sivastopol kentinde bugün meydana gelen saldırının ardından bir kadın, Ukrayna istihbaratı adına subaya suikast düzenlediği şüphesiyle gözaltına alındı.

Bölge Valisi Mihail Razvojayev saldırıyı ve gözaltıyı doğruladı ancak öldürülen subayın ve şüphelinin kimliklerini açıklamadı.

Ukrayna'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

TELEGRAM KANALLARINDA İSMİ AÇIKLANDI

Öte yandan Rusya'daki bazı Telegram kanalları, saldırıda öldürülen kişinin Robert Şageyev olduğunu öne sürdü.

Söz konusu kanallar, Şagayev'in Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılında taraf değiştirerek Moskova'ya bağlılık bildiren eski bir Ukraynalı deniz subayı olduğunu belirtti.

Şagayev'in taraf değiştirmeden önce Ukrayna'ya ait Zaporijya denizaltısının komutanlığını yaptığı ifade edildi.

UKRAYNALI SİTEDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Savaş suçlusu veya "hain" olarak tanımladıkları kişilere dair paylaşımlar yapan ancak herhangi bir resmiyeti olmayan Ukraynalı Myrotvorets internet sitesi de Şagayev'in öldürüldüğünü bildirdi.

Sitede yapılan paylaşımda Şagayev için "tasfiye edildi" ifadeleri kullanıldı.

Resmi Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) gözaltına alınan kadının Rus vatandaşı olduğunu açıkladı.

Saldırı sosyal medyada, Rus lider Putin karşıtlarının dünyanın çeşitli yerlerinden çeşitli 'kaza'larla hayatını kaybetmesine atfen 'Putinvari intikam' olarak yorumlandı.