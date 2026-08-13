Gazilerden hak arayışlarında büyük destek veren Akit’e teşekkür ziyareti! Akit ailesinden Allah razı olsun

Yaklaşık 42 yıldır terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayan vatan evlatlarının mağduriyetlerine yönelik mücadelesinin sürdüğünü hatırlatan Ertuğrul Gazi Demir, “Allah’a şükürler olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Komisyon Başkanı Sayın Hulusi Akar ve milletvekillerimizin yoğun çalışmalarıyla TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Kanun’la, şehit yakınları, gaziler, vazife malulleri ve terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan kişilerin mali ve sosyal haklarında köklü iyileştirmeler yapıldı. Geçmişte bu uğurda çaba sarf edip ömrü vefa etmeyen gazilerimizin ruhu şad olmuştur inşallah. Bu güzel gelişmeyi görmek bizlere nasip oldu. Bu nedenle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerine şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“ALLAH AKİT AİLESİNDEN RAZI OLSUN”

Akit ailesinin gerek Yeni Akit Gazetesi, gerek Akit TV olarak yıllardır mağduriyetleriyle yakından ilgilendiğini vurgulayan TMSY Genel Başkanı Demir, “Allah Akit ailesinden razı olsun. Ankara Haber Müdürümüz Sayın Muhammet Kutlu’nun şahsında tüm Akit ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız” ifadeleriyle teşekkürlerini iletti.

DÜZENLEMEYLE ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE TANINAN HAKLAR

5 Ağustos 2026 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme kapsamında; Şehit anne ve babalarına bağlanan aylıklar asgari ücret seviyesine çıkarıldı, ağır engelli gazi ve malullerin bakım aylıkları net asgari ücretin 2,5 katına yükseltildi. Ayrıca, vazife malulü erbaş/er ve sivillerin maaş hesaplamalarında derece düzenlemesine gidilerek artış sağlandı. Hak sahiplerinin alacağı toplam aylıklar için 35 bin 398 gösterge rakamına dayalı bir taban sınır getirildi. Terörle mücadele veya 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanıp malul sayılmayan personele/sivillere, adli tıp raporuyla illiyet bağı kurulması şartıyla aylık bağlanması da sağlandı. Bu kişilere 17 bin 135 gösterge rakamı üzerinden maaş bağlanarak muharip gazilerin sosyal haklarından (indirimli fatura, ücretsiz taşıma) yararlanma hakkı tanındı.

AKİT'İN YAYINLARI SONUÇ VERDİ

Yeni Akit, 20 binin üzerindeki malul sayılmayan gazinin mağduriyetini defalarca haberlerinde gündeme getirmişti. 1953 tarihli 1053 Sayılı Nizamnane’nin katı ve köhnemiş kuralları yüzünden terörle mücadele sırasında yaralanan, uzuvlarını kaybeden, vücudunda kurşun ve şarapnel parçalarıyla yaşayan gaziler, yıllardır hak mücadelesi yürütüyordu. Öyle ki bazı gazilerimiz 15 santimle gazilik haklarını kaybediyorlardı.

Vücudunda 500 şarapnel parçası bulunan gazinin yürek burkan acı hikâyesini, “500 şarapnel yedi, yine gazi sayılmadı” başlığıyla manşetine taşıyan Akit Gazetesi, benzer çok sayıda haberle bu konuda kamuoyunda önemli bir farkındalık oluşmasını sağlamıştı.